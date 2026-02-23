Sheinbaum remarca cooperación con EEUU y respeto a soberanía en operación contra El Mencho

"Hay información que se comparte, incluso es información que Estados Unidos nos brinda a nosotros, nosotros también brindamos información a Estados Unidos, y el respeto a nuestra soberanía que siempre se ha mantenido y el día de ayer se mantuvo”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana se refirió así a la cooperación bilateral que proporcionaron autoridades estadounidenses para la ejecución del operativo del domingo en Guadalajara (Jalisco, oeste de México) que derivó en la muerte del narcotraficante.

En ese sentido, Sheinbaum explicó que la comunicación con Estados Unidos en materia de seguridad es permanente y se rige por acuerdos establecidos entre ambos Gobiernos.

"Toda la comunicación que se tiene normalmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Departamento de Estado, la relación que se tiene de las Fuerzas Armadas con sus pares pero pues no hay nada en particular", señaló.

Sheinbaum recordó que el entendimiento en seguridad con Washington se basa en cuatro principios, pero remarcó que la cooperación que se tiene es en "información e inteligencia".

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, detalló que la colaboración con autoridades estadounidenses se ha fortalecido en la actual Administración.

"La colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos ya hace mucho tiempo que se lleva a cabo. En esta Administración se ha fortalecido mucho la relación con el Comando Norte, ha habido intercambio de información, de datos. Es un flujo de información muy importante. Y así es como llegamos también a este caso específico", indicó.

Precisó que la ubicación inicial del objetivo fue resultado de inteligencia militar mexicana, aunque hubo datos proporcionados por Estados Unidos.

"La ubicación en un primer término del área y demás fue con personal de inteligencia militar. Había otros datos que nos fueron proporcionando las autoridades de Estados Unidos, a quienes reconocemos su trabajo".

Asimismo,Trevilla Trejo señaló que en lo que va de la Administración se han asegurado 23.000 armas, de las cuales el 80 % son de origen estadounidense, así como más de 320 toneladas de droga y más de 2.000 laboratorios clandestinos.

El Gobierno mexicano reiteró que la cooperación con Estados Unidos continuará en el marco de los principios acordados, mientras se mantiene el despliegue de seguridad tras los hechos del fin de semana en Jalisco.

El abatimiento de El Mencho se produjo con información de inteligencia facilitada por Estados Unidos, según informó la Secretaría de la Defensa mexicana.

Washington lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.