Agentes de la Marina mexicana incautan dos toneladas de cocaína en el Pacífico

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad mexicano informó que la mercancía fue incautada a más de 200 millas naúticas al suroeste de las costas de Acapulco, en el Pacífico mexicano, y se encontró gracias a información de inteligencia de las autoridades navales.

La Guardia Costera desplegó aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor para asegurar los 80 bultos de cocaína, cuyo peso será confirmado por el Ministerio Público como parte de la investigación correspondiente.

Este operativo contó con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

"Estas acciones forman parte de las operaciones de vigilancia marítima que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para inhibir la acción de grupos delictivos y representan una afectación significativa a sus estructuras financieras", concluyó el Gabinete de Seguridad.

Este nuevo decomiso se produce dos días después de que las autoridades mexicanas asegurasen 300 kilos de metanfetamina en la misma región, Guerrero, al desmantelar un laboratorio clandestino.

Los narcotraficantes utilizan distintas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos.