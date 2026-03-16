Uruguay trabaja en la seguridad pública para combatir delitos sin "recetas autoritarias"

Así lo explicó este lunes el ministro del Interior uruguayo, Carlos Negro, tras su participación en la primera reunión del Gabinete de Seguridad, dedicado al análisis del Plan Nacional de Seguridad Pública.

"El concepto general que guía todo el documento y todo el plan es crear un modelo uruguayo de seguridad pública. Una forma de combatir el delito y mejorar los niveles de seguridad del país que no sea a través de recetas autoritarias o que no se puedan implementar en un país republicano y democrático como el nuestro", indicó el titular de la cartera.

También formaron parte del encuentro los viceministros de Defensa Nacional, Joel Rodríguez; y de Educación y Cultura, Gabriela Verde; así como también el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; y el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

"Aprovechamos la instancia para adelantar a los ministros que integran ese gabinete un adelanto de la sistematización del plan. Los ministros intervinieron oportunamente en los encuentros de seguridad, pero hoy vieron el resultado plasmado en un bosquejo del documento definitivo, que efectivamente se presentará sobre fines de la semana que viene", indicó Negro.

En ese sentido, adelantó que en los últimos días de la próxima semana el documento será compartido con todo el gabinete durante un nuevo Consejo de Ministros.

Asimismo, dijo que, una vez finalizado el proceso y antes de que el plan sea también presentado de forma pública, se enviará un copia del documento a cada uno de los presidentes de los distintos partidos políticos.

"Hay medidas que están en curso, medidas que se van a empezar a desarrollar y medidas a largo plazo", concluyó Negro.