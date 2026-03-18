La Policía contabiliza 70 menores de edad desaparecidos en Paraguay en lo que va de 2026

De estos 70 menores, 43 son adolescentes y los restantes 27 tienen entre 0 y 13 años de edad, explicó Hugo Vera, de la Dirección de Registro y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, al canal local Telefuturo.

Vera indicó que la Policía puede tratar de ubicar a los adolescentes con el rastreo satelital de sus teléfonos móviles o su huella digital en aplicaciones de transporte.

El diario Última Hora informó esta jornada que en lo que va de año se han reportado aproximadamente 800 casos de desapariciones, la mayoría de ellos ya resueltos.

Esa cifra hace prever un aumento de las denuncias con respecto al 2025, cuando se reportaron en la Policía Nacional 1.700 personas desaparecidas, la mayoría de ellas halladas sanas y salvas en ese mismo periodo.

En Paraguay entró en vigencia en diciembre pasado una ley que creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) y el Sistema de Alerta (MAFE), una iniciativa que busca establecer un protocolo de respuesta rápida ante las desapariciones y dispone la difusión de información en redes sociales y medios de comunicación, con la intención de movilizar a la sociedad y a los cuerpos de seguridad.