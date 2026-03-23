Detienen a 85 personas en el octavo día de toque de queda nocturno en Ecuador

Durante estas operaciones también se registraron 24 vehículos, se recuperaron otros dos y se retuvieron seis motocicletas, según datos del Ministerio del Interior.

En total, y desde que empezó el toque de queda el domingo 15 de marzo en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, se han detenido a 982 personas, se han incautado 51 armas blancas y se han destruido "objetivos militares narcoterrorismo".

Además, entre los detenidos destacó la captura de un Objetivo Criminal Priorizado, conocido con los alias de Wiwi o Teniente, durante un operativo realizado la madrugada del pasado miércoles en un presunto centro de acopio de armas y logística supuestamente destinado a secuestros, extorsiones y sicariatos del grupo criminal Los Choneros, ubicado en la ciudad costera de Guayaquil.

La restricción se aplica entre las 23:00 y las 05:00 hora local (04:00 y 10:00 GMT).

La medida forma parte de lo que el Gobierno ha calificado como “una nueva fase” de la “guerra” contra las organizaciones criminales, declarada en 2024 por el presidente Daniel Noboa ante el aumento sin precedentes de la violencia, que ha situado al país con la mayor tasa de homicidios de América Latina.

De acuerdo con cifras oficiales, solo en 2025 se registraron 9.235 asesinatos, la cifra más alta de la que se tiene registro en la historia del país.

La disposición estará vigente hasta el 31 de marzo y, durante el horario establecido, únicamente podrán circular militares, policías y personal sanitario de emergencia.

Las autoridades han advertido que cualquier otra persona que permanezca en la vía pública sin autorización podrá ser detenida, incluidos periodistas, a quienes se les prohíbe cubrir o dar seguimiento a los operativos de las fuerzas estatales.