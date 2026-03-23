Panamá anuncia licitación para operar telefonía celular en medio de denuncias de monopolio

El proceso de precalificación se abrirá el próximo mes de mayo y la licitación se hará a finales de este 2026, dijo en una conferencia de prensa la administradora de la Asep, Zelmar Rodríguez Crespo.

Rodríguez lanzó este lunes el ‘micrositio’ web o portal en el que las empresas interesadas hallarán la información del mercado de telefonía móvil celular Panamá y demás datos sobre las condiciones del país con el fin de avanzar con el proceso de licitación este mismo año, indicó el organismo en un comunicado.

"Estamos facilitando el acceso a las normativas legales del sector de telecomunicaciones, así como toda la información y documentación general sobre el proceso de licitación que llevaremos a cabo este año", indicó el comunicado de la Asep.

Según las estadísticas de la Asep correspondientes a 2025, Panamá cuenta con más de cinco millones de líneas activas, de las cuales cuatro millones (79 %) corresponden al sector de prepago, mientras que un millón (21 %) al de pospago.

El anuncio de la Asep tiene lugar después de que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) de Panamá ordenó a mediados de este mes suspender de manera provisional un aumento en las tarifas de la telefonía móvil, un servicio que ofrecen las únicas dos empresas del sector, Tigo Panamá y Cable & Wireless Panamá.

Esta medida fue dictada por la Acodeco mientras investiga a ambas empresas por la supuesta comisión de prácticas monopolísticas absolutas "al momento de realizar aumentos de precios y modificaciones en los planes de telefonía celular".

En 2022 se concretó la fusión Cable & Wireless Panamá S.A. (CWP), una empresa mixta subsidiaria de Liberty Latin America LTD, y Claro Panamá, de América Móvil SAB de C.V., una transacción que involucró unos 200 millones de dólares, lo que dejó el mercado panameño con solo tres operadores: Más Móvil (C & W), Tigo y Digicel.

Ante ese escenario, Digicel Panamá, filial del Digicel Group, solicitó su liquidación voluntaria, que fue autorizada en marzo de 2022 por la Acodeco, y la empresa cerró operaciones en marzo de 2024, tras quedar desierta la licitación para explotar este servicio que había sido abierta en enero de 2023 por la Asep.