Alemania reemplaza en Atlántico Norte a un destructor británico enviado al Mediterráneo

"En el marco del Grupo 1 Naval Permanente de la OTAN. Ellos trasladan el buque al Mediterráneo y nosotros sustituimos al HMS Dragon en el Grupo 1 Naval Permanente de la OTAN con nuestra fragata Sajonia", dijo Pistorius en unas declaraciones a la prensa en Singapur.

El Grupo 1 Naval Permanente es una de las fuerzas que proporcionan una presencia marítima constante a la OTAN.

En ese grupo, el Reino Unido iba a tomar el mando con el HMS Dragon pero, tras hablar Pistorius con su homólogo británico John Healey, será Alemania quien lo haga.

"Tomamos el mando. En un principio estaba previsto que los británicos tomaran el mando, pero ahora lo asumimos nosotros con nuestra fragata Sajonia", agregó.

La fragata Sajonia se suma así al destacamento que tiene Alemania en el Atlántico Norte, pues en esa región la Marina germana ya tiene destacado al barco Brandeburgo, según confirmó a EFE un portavoz del Ejército alemán.

La fragata Brandeburgo se encuentra en el puerto islandés de Reikiavik tras haber realizado maniobras en cooperación con aliados de la OTAN.

El HMS Dragon ya está en el mar Mediterráneo oriental después de que Irán tomara una base militar británica en Chipre como objetivo en sus ataques de represalia tras el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el país persa.