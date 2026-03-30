Detienen a tres personas ligadas a facción delictiva ‘Cabrera Sarabia’ en Ciudad de México

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las sustancias ilícitas y las personas detenidas fueron localizadas en las inmediaciones de un centro comercial ubicado en la colonia Guadalupe Tepeyac, al norte de la capital mexicana.

“Se desplegó un operativo especial donde tres personas fueron detenidas y se aseguraron 50 kilos de metanfetamina, así como un vehículo relacionado con los hechos”, destacó el documento.

También precisó que las labores de inteligencia y de los mecanismos de colaboración internacional fueron encabezados por elementos de la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR), la Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La célula delictiva de los hermanos ‘Cabrera Sarabia’ opera principalmente en el norte del país, al estar ligada a la facción de Los Mayos o del capo del narcotráfico Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien se encuentra detenido en EE.UU. desde 2024.

El año pasado, se ordenó la aprehensión de uno de sus principales operadores, Édgar ‘N’, alias 'El Limones', lo que el titular de la SSPC de México, Omar García Harfuch, consideró un “golpe directo” a la estructura de la célula delictiva Los Cabrera, dedicada también a extorsionar a comerciantes y ganaderos.