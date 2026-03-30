El correísmo reclama información oficial del bombardeo en frontera de Ecuador con Colombia

Córdova, del opositor movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), que este lunes envió una nueva comunicación al Ministerio de Defensa, dijo a EFE que el fin de semana visitó el sector de San Martín, en la provincia fronteriza de Sucumbíos, para verificar lo ocurrido tras el bombardeo.

"El Gobierno está planteando narrativas, dicen que no era una finca lechera. Es finca ganadera, está el ganado, están los corrales, está bombardeada la casa", dijo.

Córdova señaló en X que "la realidad contradice el discurso del Gobierno: lo que existe es una finca ganadera y agrícola, casas completamente destruidas y no un campamento de grupos irregulares como lo anunció (el presidente de ecuador, Daniel) Noboa".

"Presidente Noboa, esto no es seguridad. Lo que hizo fue un show armando falsos positivos. Usted le mintió al pueblo: El 1 de marzo, la FFAA (Fuerzas Armadas) ingresan a la comunidad San Martín y queman dos viviendas, el 3 de marzo bombardean estas viviendas quemadas. Este mismo día, 2 kilómetros más abajo queman otra vivienda porque no encuentran nada, detienen a 4 campesinos", dijo.

Agregó que "el 4 de marzo dejan en libertad a los 4 campesinos y el 6 de marzo las FF.AA. bombardean la casa quemada, en una zona ganadera, dejando en la desolación a la comunidad".

Córdova avanzó que planteará que la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos que sesione en el territorio y convoque a representantes de los ministerios "para que rindan cuentas".

La semana pasada, el Ministerio de Defensa desmintió una publicación del New York Times y de medios locales que señalaron que el bombardeo destruyó una finca ganadera y de producción de leche, y reiteró que fue una operación en territorio ecuatoriano contra los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Antes, durante y después de la operación, el área fue reconocida, asegurada y aislada para evitar daños colaterales. En ese contexto, se aclara que el lugar intervenido no correspondía a una granja lechera, ya que en el sector no existía presencia de ganado ni actividad productiva de ese tipo", aseguró el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Ecuador y Estados Unidos anunciaron el 3 de marzo que habían iniciado "operaciones conjuntas" en territorio ecuatoriano contra organizaciones "terroristas" y días después señalaron que habían bombardeado y destruido un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, en la amazónica provincia de Sucumbíos.

El New York Times basó su reportaje en entrevistas que realizaron al propietario del lugar, trabajadores, abogados de derechos humanos, residentes y líderes de la localidad norteña de Ecuador donde sucedió el bombardeo.

El Gobierno ecuatoriano rechazó "cualquier aseveración que distorsione los hechos" y afirmó que en la zona se "registraron hallazgos vinculados a actividades ilícitas, entre ellos un fusil semiautomático y un alimentador con 30 cartuchos".

Asimismo, sostuvo que se detuvo a cuatro ciudadanos colombianos, presuntamente vinculados a los Comandos de la Frontera. "Esta acción fue resultado de información de inteligencia validada en cooperación con los Estados Unidos", dijo entonces.