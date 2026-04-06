Fuerzas Armadas de Ecuador detienen a un cabecilla de un grupo vinculado a Los Choneros

De acuerdo con la institución militar, la operación se realizó en el municipio de Ventanas, en la provincia tropical de Los Ríos, a partir de labores de inteligencia que permitieron identificar un supuesto punto de expendio de droga.

Durante el operativo fue arrestado alias Frijolito, a quien las Fuerzas Armadas vinculan con tareas de microtráfico y vigilancia dentro de la estructura criminal.

En el lugar, los militares incautaron varias sustancias ilícitas, dispositivos móviles que contendrían evidencia relacionada con microtráfico, dinero en efectivo y equipos de vigilancia presuntamente utilizados para estas actividades.

El grupo Pájaros Locos es identificado por las autoridades como una facción de Los Choneros, una de las organizaciones criminales más activas de Ecuador, a las que el Gobierno pasó a catalogar en 2024 como grupos "terroristas" por atribuirles la escalada de violencia sin precedentes que atraviesa el país andino en los últimos años.

Solo en 2025, se registraron 9.252 asesinatos, un récord en la historia del país, de acuerdo a cifras oficiales.