Autoridades argentinas asocian tiroteo escolar a comunidad digital que venera la violencia

"Este caso pone en evidencia que no es aislado, que no está ligado al 'bullying', sino que estamos frente a la presencia de subculturas digitales en las que jóvenes, niños y adolescentes integran y que tienen que ver con el estudio y análisis de asesinatos y tiroteos masivos”, afirmó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en una conferencia de prensa en la que se brindaron detalles de la investigación del ataque que causó la muerte de un niño de 13 años y dejó a otros ocho heridos.

La funcionaria explicó que estas comunidades "tienen pautas de conductas que apuntan a admirar la violencia y a ejecutar actos de violencia" y subrayó que se trata de un fenómeno global que ya había identificado en el país por las autoridades argentinas.

"Lo que se pudo detectar es que este joven participaba de una red internacional, una subcultura digital que se denomina True Crime Community (TCC). Desde ese lugar parten de la veneración a delitos violentos y en algunos casos llegan a la imitación", alertó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Según detallaron las autoridades, el análisis forense del teléfono del atacante permitió identificar su participación en esta comunidad digital, de carácter descentralizado y transnacional, cuya génesis se vincula con la masacre de Columbine, ocurrida en una escuela de Estados Unidos en 1999.

El jefe del departamento de investigación antiterrorista de la Policía Federal Argentina, Guillermo Díaz, explicó que el peritaje digital permitió detectar la "estrecha vinculación" del agresor con otro menor, señalado como colaborador en la planificación del hecho, lo que derivó en allanamientos y el secuestro de más dispositivos electrónicos y simbología asociada a estas comunidades.

El ataque tuvo lugar en la Escuela Normal Superior N° 40 Mariano Moreno de la pequeña localidad santafesina de San Cristobal, y derivó en una investigación judicial que busca determinar el alcance de estas redes digitales y su posible influencia en conductas violentas entre adolescentes.