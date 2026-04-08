Telefónica cierra su penúltima venta en Latinoamérica tras ingresar más de 5.100 millones

Con la venta anunciada este miércoles de su filial en México, Telefónica completó la penúltima operación de una estrategia que inició en 2019 con un plan que pasaba por reforzar sus cuatro mercados principales (España, Alemania, Reino Unido y Brasil) y salir de Latinoamérica, según informó entonces el operador.

Telefónica anunció este miércoles su salida de México, la séptima venta que cierra Marc Murtra desde su llegada a la presidencia de la compañía hace un año, cuando el negocio en la región aún suponía la quinta parte de los ingresos de la multinacional.

Ya salió de Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile y Colombia, con la idea de avanzar en la ejecución de su plan de reducir su exposición en los mercados no estratégicos y convertirse en una compañía con mayor ambición europea.

Telefónica tiene previsto salir también de Venezuela en este proceso de desinversión, una hoja de ruta que mantiene pese a la salida de Nicolás Maduro del país.

Así, está a punto de poner el broche final a una estrategia inicial impulsada por el que fuera presidente César Alierta, que quería situar al operador como la primera empresa de telecomunicaciones del mundo de habla hispana.

En sus cuentas, Telefónica no detalla el negocio en Venezuela, donde se calcula que puede tener algo más del 40 % del negocio en el país y donde en 2025 obtuvo unos ingresos que no llegaron a los 300 millones de euros.