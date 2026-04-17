Dúrov (Telegram) afirma que jaqueó aplicación móvil europea para verificar edad usuarios

"Hoy jaqueamos esta aplicación en apenas dos minutos. Pero no se apuren en reírse de los burócratas europeos", escribió en su cuenta.

Según Dúrov, la aplicación era "a priori vulnerable", ya que el verdadero propósito era esperar que esta fuera jaqueada para luego "eliminar la privacidad" con la excusa de la seguridad.

"La UE quiere implementar verificaciones obligatorias para todos los usuarios de las redes sociales y prohibir el acceso a menores de 18 años. Con este propósito, la Comisión Europea gastó más de un año para desarrollar 'una aplicación para verificar la edad' que su presidenta (Ursula Von der Leyen) presentó ayer pomposamente", indicó.

El plan de las autoridades europeas, estimó, consiste en tres pasos: presentar la aplicación que respeta la privacidad de los usuarios; posteriormente esta es jaqueada, tras lo cual se elimina cualquier vestigio de confidencialidad "para corregir la aplicación".

"El resultado es una herramienta de vigilancia vendida como 'respetuosa con la privacidad'", aseveró.

Insistió en que "los burócratas de la UE necesitaban una excusa para comenzar a convertir silenciosamente su app de verificación de edad 'respetuosa con la privacidad' en un mecanismo de vigilancia de todos los europeos que usan las redes sociales".

"El 'sorprendente hackeo' de hoy simplemente les ha proporcionado esta excusa", escribió y llamó a los europeos a estar alerta.

La presidenta de la Comisión Europea dijo este miércoles que la UE tendrá "tolerancia cero" con las plataformas digitales que "no protejan los derechos" de los menores en internet, al anunciar que la aplicación móvil que Bruselas lanzó el año pasado para verificar la edad de los usuarios está "técnicamente preparada".

El Ejecutivo comunitario lanzó el prototipo de la aplicación móvil el pasado verano y ha trabajado desde entonces conjuntamente con España, Francia, Italia, Dinamarca y Grecia en un programa piloto para testar su funcionamiento.

Precisamente cinco de los países que han empezado a prohibir el acceso a las redes sociales -sin control parental- a los menores de 15 años (Francia, Italia, Dinamarca y Grecia) o 16 años (España).

Una vez esté completamente operativa, los usuarios podrán descargarse la app en sus dispositivos móviles y darse de alta en el sistema, subiendo su carnet de identidad.

Von der Leyen aseguró que la herramienta respeta completamente la privacidad de los usuarios, de tal manera que cuando usen la app para abrirse una cuenta en las redes sociales y navegar por internet las compañías no sabrán ni el nombre ni la edad exacta de los internautas, sino simplemente si tienen los años permitidos para acceder a sus servicios.

Los ciudadanos mantendrán "el control total de sus datos", afirmó la presidenta de la Comisión.