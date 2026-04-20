Tecnología
20 de abril de 2026 - 15:16

Usuarios reportan fallas en X este lunes

Imagen ilustrativa: la red social X.
Imagen ilustrativa: la red social X.ETIENNE LAURENT

Este lunes, varios internautas experimentaron fallas en la red social de Elon Musk, X. Según un sitio web especializado, luego del mediodía se acumularon más de 13.000 reportes sobre inconvenientes.

Por ABC Color

Hoy, el servicio de X -anteriormente Twitter- presentó unos inconvenientes en su uso, según reportaron sus propios usuarios.

“¿Cayó X?" o “¿Cayó Twitter?” son algunas de las preguntas que se encuentran en la red social que ahora estaría funcionando nuevamente, aunque hasta hace unos minutos no cargaba publicaciones o comentarios.

Según la plataforma DownDetector, reconocida como referencia para reportar fallas en el servicio de páginas web, aplicaciones móviles o redes sociales, luego de este mediodía se alcanzaron más de 13.000 reportes sobre fallas en la red.

Gráfico mostrando reportes de problemas en X (Twitter) con líneas de tiempo y números visibles.
Se reportaron más de 15. 000 problemas en X (Twitter) en las últimas 24 horas según Downdetector.

Comunicación oficial

Tras el aparente restablecimiento del servicio, hasta el momento no se encuentra una comunicación oficial de X o Elon Musk sobre lo registrado durante la siesta de este lunes.

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