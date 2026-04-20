Usuarios reportan fallas en X este lunes

Hoy, el servicio de X -anteriormente Twitter- presentó unos inconvenientes en su uso, según reportaron sus propios usuarios.

“¿Cayó X?" o “¿Cayó Twitter?” son algunas de las preguntas que se encuentran en la red social que ahora estaría funcionando nuevamente, aunque hasta hace unos minutos no cargaba publicaciones o comentarios.

Según la plataforma DownDetector, reconocida como referencia para reportar fallas en el servicio de páginas web, aplicaciones móviles o redes sociales, luego de este mediodía se alcanzaron más de 13.000 reportes sobre fallas en la red.

Comunicación oficial

Tras el aparente restablecimiento del servicio, hasta el momento no se encuentra una comunicación oficial de X o Elon Musk sobre lo registrado durante la siesta de este lunes.

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