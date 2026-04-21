Game Boy: aniversario del hardware que demostró que la jugabilidad vence a los gráficos

En la industria que suele medir el progreso en polígonos y resoluciones, Game Boy demostró que un dispositivo técnicamente inferior puede ganar si entiende mejor al jugador. La portátil de Nintendo, nacida en Japón y rápidamente globalizada —de Estados Unidos a Europa y América Latina—, no fue “obsoleta” por error, sino por estrategia.

A finales de los 80 y principios de los 90, la competencia proponía músculo: Atari Lynx, Sega Game Gear y pantallas a color, más potencia y más promesas. Pero el costo era tangible: precio, tamaño y baterías que se evaporaban en pocas horas. Game Boy eligió lo contrario: una pantalla LCD en blanco y negro, un hardware austero y un diseño robusto que invitaba a llevarla en el bolsillo. Para millones, esa diferencia fue decisiva: jugar más tiempo, en más lugares, con menos fricción.

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La clave también estuvo en el catálogo y en una idea de diseño asociada al equipo de Nintendo liderado por Gunpei Yokoi: tecnología “suficientemente buena” al servicio de una experiencia clara.

De consola a objeto cultural

“Tetris”, incluido en muchos packs, terminó de definir la fórmula. Su lenguaje universal convirtió la consola en objeto cultural: se jugaba en trenes de Tokio, en recreos escolares, en guardias nocturnas.

La pantalla verdosa no importaba cuando el desafío era perfecto, inmediato, siempre un poco más difícil. A esa entrada masiva se sumaron sagas que moldearon generaciones: Pokémon, The Legend of Zelda, Super Mario Land.

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En conjunto, Game Boy y Game Boy Color superarían los 118 millones de unidades vendidas, una cifra que todavía funciona como punto de referencia.

En pleno 2026, cuando el mercado oscila entre el hiperrealismo y el juego como servicio, el recuerdo de Game Boy se cuela en el auge del “retro”. La tecnología envejece rápido; las buenas reglas, no. Y ese es el verdadero aniversario que importa: el día en que la industria comprobó, con datos y con calles llenas de jugadores, que la jugabilidad vence a los gráficos.