Tecnología
21 de abril de 2026 - 06:00

Game Boy: aniversario del hardware que demostró que la jugabilidad vence a los gráficos

Game Boy.
Game Boy.Shutterstock

Nintendo lanzó Game Boy el 21 de abril de 1989 con una pantalla monocroma y potencia modesta. Su éxito no fue un accidente: probó que, en videojuegos, la jugabilidad y el diseño industrial pueden pesar más que los gráficos.

Por ABC Color

En la industria que suele medir el progreso en polígonos y resoluciones, Game Boy demostró que un dispositivo técnicamente inferior puede ganar si entiende mejor al jugador. La portátil de Nintendo, nacida en Japón y rápidamente globalizada —de Estados Unidos a Europa y América Latina—, no fue “obsoleta” por error, sino por estrategia.

Game Boy.
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A finales de los 80 y principios de los 90, la competencia proponía músculo: Atari Lynx, Sega Game Gear y pantallas a color, más potencia y más promesas. Pero el costo era tangible: precio, tamaño y baterías que se evaporaban en pocas horas. Game Boy eligió lo contrario: una pantalla LCD en blanco y negro, un hardware austero y un diseño robusto que invitaba a llevarla en el bolsillo. Para millones, esa diferencia fue decisiva: jugar más tiempo, en más lugares, con menos fricción.

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La clave también estuvo en el catálogo y en una idea de diseño asociada al equipo de Nintendo liderado por Gunpei Yokoi: tecnología “suficientemente buena” al servicio de una experiencia clara.

De consola a objeto cultural

Tetris”, incluido en muchos packs, terminó de definir la fórmula. Su lenguaje universal convirtió la consola en objeto cultural: se jugaba en trenes de Tokio, en recreos escolares, en guardias nocturnas.

Game Boy.
Game Boy.

La pantalla verdosa no importaba cuando el desafío era perfecto, inmediato, siempre un poco más difícil. A esa entrada masiva se sumaron sagas que moldearon generaciones: Pokémon, The Legend of Zelda, Super Mario Land.

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En conjunto, Game Boy y Game Boy Color superarían los 118 millones de unidades vendidas, una cifra que todavía funciona como punto de referencia.

En pleno 2026, cuando el mercado oscila entre el hiperrealismo y el juego como servicio, el recuerdo de Game Boy se cuela en el auge del “retro”. La tecnología envejece rápido; las buenas reglas, no. Y ese es el verdadero aniversario que importa: el día en que la industria comprobó, con datos y con calles llenas de jugadores, que la jugabilidad vence a los gráficos.