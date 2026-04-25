Tecnología
25 de abril de 2026 - 06:00

Prompt Engineering: el arte de hablar con las máquinas que ya es el empleo más buscado

Por qué está en auge el Prompt Engineer.
Por qué está en auge el Prompt Engineer.Shutterstock

La rápida adopción de la inteligencia artificial generativa ha impulsado la demanda de ingenieros de prompt, profesionales esenciales que traducen necesidades de negocio en instrucciones precisas, optimizando procesos y mejorando la calidad del servicio en diversas industrias.

Por ABC Color

La fiebre por la inteligencia artificial generativa no solo cambió la forma de escribir correos, programar o diseñar campañas: también creó un nuevo perfil profesional que, en pocos meses, pasó de ser una rareza a figurar entre los más demandados. Se lo conoce como prompt engineering y su esencia es simple de enunciar, pero difícil de dominar: saber pedirle a una máquina lo correcto, del modo correcto, para obtener resultados útiles, seguros y repetibles.

Un oficio nacido de la urgencia

A medida que empresas de todos los sectores incorporan modelos como ChatGPT, Claude o Gemini, la pregunta dejó de ser “¿podemos usar IA?” para convertirse en “¿cómo la usamos bien?”.

Por qué está en auge el Prompt Engineer.
Por qué está en auge el Prompt Engineer.

En esa brecha aparece el prompt engineer: alguien capaz de traducir necesidades de negocio —un resumen legal, una atención al cliente más rápida, un borrador publicitario o un análisis de datos— a instrucciones precisas para un modelo de lenguaje.

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No se trata solo de redactar “buenas preguntas”. El trabajo suele incluir diseñar flujos de conversación, definir roles y restricciones, probar versiones, medir calidad, reducir errores (las conocidas “alucinaciones”), y documentar plantillas para equipos no técnicos.

En muchas compañías, además, el rol se cruza con privacidad, cumplimiento regulatorio y ciberseguridad: qué datos se pueden enviar al modelo, cómo se anonimiza información y cómo se evitan respuestas riesgosas.

¿Por qué se volvió tan buscado?

El atractivo es pragmático: una mejora pequeña en un prompt puede ahorrar horas de trabajo o reducir costos de operación. En áreas como soporte, ventas, recursos humanos o marketing, la diferencia entre una respuesta genérica y una respuesta alineada con políticas internas puede impactar directamente en la experiencia del cliente.

Por qué está en auge el Prompt Engineer.
Por qué está en auge el Prompt Engineer.

Por eso, el mercado lo absorbió rápido. Startups lo ofrecen como puesto formal y grandes empresas lo integran a equipos de producto, datos o automatización. También proliferan consultoras y freelancers que venden “bibliotecas de prompts” y capacitación interna.

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Habilidades: menos magia, más método

Los perfiles más buscados combinan escritura clara, pensamiento crítico y nociones de estadística o evaluación.

Quien viene de programación aporta ventaja al integrar herramientas, APIs y pruebas A/B.

Quien proviene de comunicación o investigación suele destacar en estructura, tono y verificación.

La clave es entender que el modelo no “entiende” como un humano: predice texto. El prompt engineer debe anticipar ambigüedades y diseñar barandillas (guardrails) para acotar resultados.

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El debate: ¿empleo del futuro o transición?

Hay una discusión abierta: parte de la industria sostiene que el prompt engineering se volverá una habilidad transversal y dejará de ser un cargo específico.

A medida que los modelos mejoren y las plataformas incorporen asistentes para redactar instrucciones, el valor podría moverse hacia tareas más amplias: evaluación, gobernanza, integración y diseño de sistemas con IA.

Por ahora, el fenómeno es claro: en la economía de la automatización, saber “hablar” con las máquinas se convirtió en una ventaja competitiva. Y, al menos en esta etapa, en uno de los idiomas laborales más cotizados.