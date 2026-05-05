Policía de Ecuador detiene a nueve presuntos integrantes de la banda Los Lobos

Los arrestos se produjeron durante tres operativos simultáneos ejecutados este lunes en el municipio de Buena Fe.

Según detalló en un comunicado la Policía, la primera intervención comenzó a raíz de una alerta de un ciudadano sobre el robo de su motocicleta, lo que activó a una patrulla que consiguió, tras una persecución, recuperar el vehículo sustraído.

Ahí se consiguió detener a dos hombres que se movilizaban en un automóvil en cuyo interior se encontró un arma de fuego.

Después, los policías intervinieron un inmueble donde se arrestaron a otras seis personas y se incautaron armas de fuego, radios de comunicación, municiones de diferentes calibres, teléfonos móviles y equipos tecnológicos.

También se arrestó a otro individuo que portaba drogas como cocaína y marihuana.

En total, la Policía incautó seis armas de fuego, 330 cartuchos, tres radios de comunicación, trece teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, un vehículo, una motocicleta, dinero en efectivo y droga, además de recuperar la motocicleta robada.

Los ocho detenidos mayores de edad fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, mientras que en el caso del adolescente se coordinó el procedimiento con la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).

Los Lobos es uno de los grupos armados que han sido catalogados como "terroristas" en el marco del "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 para combatir al crimen organizado.

Con la intención de frenar su actividad ilícita, el mandatario ordenó un toque de queda nocturno desde el pasado domingo hasta el próximo 18 de mayo, vigente entre las 23:00 hora local (4:00 GMT) y hasta las 5:00 (10:00 GMT) en nueve provincias y cuatro municipios del país.