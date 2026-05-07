EE.UU. deporta a exjueza de Ecuador buscada por presunto delito de prevaricato

De acuerdo con la Fiscalía ecuatoriana, Zambrano está vinculada al caso Plaga, que investiga una presunta red de jueces, policías, abogados y otros funcionarios que habría permitido la liberación irregular de presos mediante el uso indebido de recursos judiciales a cambio de dinero y favores.

El ministro detalló en su cuenta de X que Zambrano tenía una orden de captura vigente y una circular roja de Interpol desde julio de 2024, por hechos que se presume fueron cometidos entre 2022 y 2023.

La exjueza fue localizada en la ciudad de Alexandria, en Estados Unidos, donde había solicitado asilo, recurso que le fue negado, y se encontraba en situación migratoria irregular.

A su llegada a Ecuador, la Subsecretaría de Migración verificó la alerta vigente y la entregó de manera inmediata a la justicia del país andino.