Ecuador desarticula red vinculada con el envío de 9,3 toneladas de cocaína al extranjero

Según informó este viernes el ministro del Interior, John Reimberg, la organización operaba a través de la empresa fachada Nina Bananas, utilizada para el envío internacional de sustancias ilícitas ocultas en contenedores.

La investigación, desarrollada durante dos años por la Policía y la Fiscalía, incluyó nueve allanamientos simultáneos durante la noche de este jueves en las provincias costeras de Guayas y Manabí, donde rige un toque de queda nocturno desde el pasado domingo.

Las autoridades encontraron, durante las doce horas que duró la intervención, bodegas con compartimentos ocultos similares a los búnkeres utilizados por el narcotraficante y líder de la banda criminal Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', quien fue detenido en junio de 2025 y extraditado a Estados Unidos.

La investigación vinculó a la organización con cuatro grandes casos de narcotráfico registrados entre 2021 y 2024, entre ellos la operación Cartagena, con 940 kilos de cocaína con destino a España; la operación Sábado Santo, con 2.458 kilos hacia Bélgica, y la operación Panamá, con 5.796 kilos con destino a Sierra Leona.

Reimberg señaló que el cargamento salía de los puertos de Guayaquil y que la red utilizaba candados satelitales en los camiones para evitar que se detectaran desvíos en las rutas de transporte mientras se contaminaban los contenedores con droga.

"Los candados satelitales eran retirados en el transcurso del viaje y puestos a otro vehículo para que no se vea que el camión es desviado", afirmó el ministro.

Entre los detenidos figura el representante legal de la empresa, Henry Isaac Játiva Murillo, que había salido del país un día antes de la operación, pero que fue retornado a Ecuador tras gestiones con autoridades de Estados Unidos, según explicó el ministro.

La Policía también detectó movimientos económicos de hasta un millón de dólares sin justificación, por lo que la información fue remitida a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Las autoridades indicaron además que la estructura todavía no ha sido vinculada formalmente a ningún grupo de delincuencia organizada.