Detenido el líder de una facción del Cartel del Noroeste en estado mexicano de Nuevo León

A través de sus redes sociales, el funcionario anunció que en el operativo también fue detenida una mujer, de 41 años, y se incautaron diez armas de fuego, dosis de droga, once vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo y dinero en efectivo.

Asimismo, los agentes resguardaron siete tigres que tenía el líder criminal.

En un comunicado posterior, la SSPC agregó que el miembro del Cartel del Noroeste (CDN) detenido tiene 39 años y se dedicaba a la comercialización ilícita de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

Por ello, las fuerzas de seguridad realizaron varios registros en domicilios en varios municipios de Nuevo León: San Pedro Garza García, Monterrey (capital) y Allende.

Fuentes federales informaron a EFE que los inmuebles están vinculados a Roberto Blanco Cantú, alias 'El señor de los buques', socio mayoritario de una empresa vinculada al contrabando de combustible y al CDN.

"Esta acción operativa es resultado de trabajos de investigación derivados del aseguramiento de un buque en Tamaulipas. Además, José Antonio Cortes Huerta es identificado como uno de los principales operadores de Roberto Blanco Cantú. También se encuentran relacionados con una carpeta de investigación (...) al no contar con permisos para poseer vida silvestre", añadieron estas fuentes.

Allí localizaron al hombre y la mujer en cuestión, a quienes arrestaron para ser puestos a disposición de un agente de la Fiscalía General de la República (FGR).

En el operativo participaron efectivos de la Marina, SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la FGR.

"Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para debilitar las capacidades operativas y financieras de grupos delictivos que afectan a la población", subrayaron las autoridades.

El Cartel del Noroeste es una de las organizaciones criminales de México que Washington designó como terrorista el año pasado, tras el regreso a la presidencia de Donald Trump.