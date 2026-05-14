Desplegarán a 4.000 policías en Londres ante dos manifestaciones 'rivales' el sábado

Se espera que decenas de miles de personas secunden el llamamiento del ultraderechista Tommy Robinson -conocido por sus posturas islamófobas y antiinmigración- bajo el lema 'Unite the Kingdom' (Unir el Reino), mientras que se espera otra marcha masiva para conmemorar la 'Nakba', el día de luto nacional palestino por la expulsión de cientos de miles de personas de sus hogares en 1948.

Aunque tienen recorridos separados, las dos marchas convergen hacia el final en las zonas más céntricas de la ciudad, en torno a Trafalgar Square.

Por si fuera poco, ese mismo sábado tiene lugar la final de la 'FA Cup' -el segundo torneo más importante del calendario futbolístico inglés- que disputarán el Manchester City y el Chelsea. Aunque el escenario del partido es el estadio de Wembley, muy alejado del centro, es previsible que los aficionados de uno y otro equipo terminen la jornada también en el centro de la ciudad, como suele ser habitual.

La policía ha emitido un comunicado que especifica que su plan para el sábado, "con un enfoque de tolerancia cero, contará con recursos extraordinarios como el reconocimiento facial, helicópteros, drones, unidades caninas, policía montada, vehículos blindados y equipos de investigación".

La policía recuerda además que el Ministerio del Interior ha elevado los riesgos de un atentado terrorista a "severos".

En el comunicado policial se especifica que las manifestaciones propalestinas, frecuentes en Londres, han incluido a veces "lemas de apoyo a organizaciones terroristas" que han hecho que "muchos judíos londinenses se sientan intimidados".

Por su parte, las manifestaciones convocadas por Tommy Robinson -seudónimo con el que se conoce a Stephen Yaxley Lennon- han derivado en cánticos antimusulmanes y, en su última convocatoria en septiembre pasado, en "violencia en múltiples lugares en los que los manifestantes atacaron a los agentes y trataron de enzarzarse con grupos que se contramanifestaban".

"La magnitud de esta operación no tienen precedente en los últimos años. Nuestro plan lleva preparándose varios meses", subraya la policía.