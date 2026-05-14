Telefónica perdió 411 millones hasta marzo por sus salidas de Hispanoamérica, un 68% menos

Según informó este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de no tener en cuenta las operaciones de Hispam, que le supusieron 807 millones de euros, habría ganado 386 millones en el primer trimestre, un 21,5 % menos que en el ejercicio pasado.

La facturación de la multinacional presidida por Marc Murtra creció un 0,4 %, hasta los 8.127 millones de euros -un 0,8 % sin contemplar el tipo de cambio de moneda- empujada por el incremento de los ingresos por servicios en un 1,1 % y compensada parcialmente por una caída de la venta de terminales, en un 2,4 %.

Su cifra de negocio creció en España un 2 %, hasta los 3.233 millones de euros, y en Brasil, un 7,4 %, hasta los 2.511 millones; pero cayó en Alemania, un 8,6 %, hasta los 1.880 millones.

Mientras, la deuda financiera neta se redujo un 6,3 %, hasta los 25.342 millones como consecuencia de las desinversiones financieras netas, que le han supuesto 2.300 millones, principalmente por las ventas en Colombia y Chile.

La deuda se vio lastrada por la generación negativa de flujo de caja libre por 571 millones de euros, por la remuneración a accionistas por 136 millones, así como "otros factores netos" por 148 millones de euros, especialmente por la deuda en reales brasileños.

El resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado creció un 1,8 %, hasta los 2.836 millones de euros, mientras que la inversión en capital cayó un 1 %, hasta los 866 millones.

La compañía ha crecido en clientes un 5,3 %, al alcanzar los 297,9 millones, impulsados por los accesos de fibra hasta el hogar, que crecieron un 8,6 %, hasta los 13,98 millones. También aumentaron sus clientes de TV de pago, hasta 7,32 millones, un 0,4 % más, y los de servicio de mayoristas, un 4,9 %, hasta los 22,2 millones

Sin embargo, cayeron los clientes de contrato, un 4,7 %, hasta los 102,9 millones.

Los gastos operativos disminuyeron un 0,5% interanual, hasta 5.575 millones de euros.

Telefónica aplicó en este trimestre unas pérdidas por deterioro y venta de activos por valor de 3 millones, frente a los 8 millones aplicados el año pasado en el mismo periodo.

El consejero delegado de la compañía, Emilio Gayo, ha confirmado el dividendo para 2026, de 0,15 euros por acción, que se pagará en junio de 2027. El segundo tramo del dividendo de 2025, de 0,15 euros, se abonará el próximo 18 de junio.

Gayo considera que el operador ha tenido "un buen comienzo del año" y que los resultados están "en línea" para cumplir los objetivos anuales.

Telefónica no ha desglosado sus resultados en Venezuela, país que excluye de las métricas comparables en términos constantes debido a la consideración de economía hiperinflacionaria.