Policía de Ecuador detiene a 49 presuntos extorsionadores vinculados a bandas criminales

A los arrestados se les vincula con grupos como Mafia 18, Los Lagartos, Los Choneros, Las Águilas, Chone Killers y Tiguerones, considerados por el Gobierno como "terroristas" tras la declaración del "conflicto armado interno" en el país en enero de 2024.

Entre las víctimas figuraban odontólogos, docentes, propietarios de restaurantes y comerciantes, a quienes presuntamente exigían pagos de entre 1.500 y 100.000 dólares a cambio de no atentar contra su integridad o la de sus negocios.

Además, entre los detenidos se encuentran Víctor Daniel P.Q., alias C Pequeño, y Miguel Ángel M.E., alias Fisny, este último identificado como miembro de los Chone Killers, banda que opera principalmente en Durán, un municipio que es parte del área metropolitana de Guayaquil.

Las autoridades indicaron que esta estructura obtuvo ganancias aproximadas de 350.000 dólares mediante las extorsiones.

Durante las intervenciones se incautaron 28 teléfonos móviles, siete comprobantes bancarios, un arma de fuego, siete cartuchos de munición, dinero en efectivo y una motocicleta.

Los arrestos se produjeron en el marco del toque de queda que rige entre las 23:00 (04:00 GMT) y las 5:00 (10:00 GMT) desde el pasado 3 de mayo y hasta el próximo 18 del mismo mes, una medida con la que el Gobierno busca intensificar la lucha contra el crimen organizado.

La restricción rige en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchila, Manabí, Santa Elena, Pichincha (cuya capital es Quito), Sucumbíos y Esmeraldas, estas dos últimas fronterizas con Colombia y claves en las rutas del narcotráfico. La medida rige también en los municipios de La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Se trata del segundo toque de queda nocturno impuesto en el país en lo que va de año.