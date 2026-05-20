Capturan en Perú a tres presuntos miembros de banda ecuatoriana Los Lobos por extorsiones

De acuerdo con las investigaciones policiales, esta estructura criminal supuestamente operaba en distintos sectores del norte y sur de Lima bajo el mando de un hombre conocido con el alias de 'Cholo', que ya fue capturado a inicios de mayo, y pedía dinero a comerciantes, empresarios y transportistas informales mediante amenazas con armas de fuego y actos violentos contra las víctimas.

Las unidades policiales realizaron un operativo la tarde del martes y detuvieron a dos hombres y una mujer de nacionalidad ecuatoriana, presuntamente vinculados a esta organización criminal transnacional.

Los capturados fueron identificados como Marcelo C. ('Marcelo'), Stefany C. ('Pecosa') y Vicente M. ('La Rata' o 'El Gordo Darío').

En la operación también se decomisó un arma de fuego, tres cartuchos de dinamita, siete teléfonos móviles, marihuana y dinero en efectivo.

La Policía ecuatoriana señaló que los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente en territorio peruano para el desarrollo de las diligencias legales correspondientes.

Los Lobos es la banda criminal más grande que opera en Ecuador y es una de las que ha sido declarada como "terrorista" por el Gobierno del presidente Daniel Noboa en el marco de la "guerra" que inició contra estos grupos en 2024. También ha recibido esta denominación por parte de Estados Unidos y Argentina.

El grupo criminal se dedica principalmente al narcotráfico, en alianza con el mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero también ha incursionado con fuerza en la minería ilegal y en las extorsiones.

En Perú, una encuesta difundida a fines de marzo pasado señaló que el 76 % de los ciudadanos, cifra que equivale a unos 19 millones de personas, considera que la extorsión es el delito más alarmante en el país, superado ampliamente a otros como la corrupción de funcionarios (41 %), la violencia sexual (37 %), el secuestro (35 %) y el robo agravado (32 %).