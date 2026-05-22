Pac-Man cumple años: así comenzó la era dorada de los videojuegos

En 1980, un pequeño personaje amarillo llamado Pac-Man inició su aventura en los salones recreativos del mundo. Esta sencilla pero adictiva creación no solo conquistó los corazones de millones de jugadores, sino que también marcó el comienzo de la era dorada de los videojuegos.

El nacimiento de una idea genial

Pac-Man fue desarrollado por Namco, una empresa japonesa que buscaba crear un videojuego que atrajera a ambos sexos y fuera accesible para personas de todas las edades.

Toru Iwatani, el diseñador principal, se inspiró para crear Pac-Man al observar una pizza de la que faltaba una porción. Este diseño simple y reconocible se convirtió en fundamental para su éxito.

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La jugabilidad única de Pac-Man

Pac-Man introdujo una jugabilidad novedosa y adictiva centrada en la navegación a través de un laberinto. El objetivo del juego es simple: comer todos los puntos del laberinto mientras evitás a los fantasmas que te persiguen.

Los “puntos de poder” que ocasionalmente permiten a Pac-Man devorar a los fantasmas añadieron un giro estratégico al juego, manteniendo a los jugadores enganchados durante horas.

El impacto cultural

Pac-Man no solo fue un éxito comercial, sino también un fenómeno cultural. Su sencilla pero pegadiza música, su diseño de personajes inolvidable y el desafío que ofrecía lo convirtieron en un referente de la cultura pop de los años 80.

Hizo su aparición en una variedad de productos derivados, desde series de televisión hasta merchandising de todo tipo, consolidando su estatus de leyenda.

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La evolución de Pac-Man

Después de su lanzamiento inicial, Pac-Man dio lugar a una serie de secuelas, adaptaciones y variantes que ampliaron el universo del juego. “Ms. Pac-Man”, lanzada en 1982, fue particularmente popular y demostró la capacidad de la franquicia para evolucionar y mantener su atractivo.

Con los años, Pac-Man ha aparecido en múltiples plataformas, desde consolas hasta dispositivos móviles.

Un ícono atemporal

A 45 años de su debut, Pac-Man sigue siendo relevante en la cultura de los videojuegos. Su encanto perdurable, su capacidad para atraer a nuevos jugadores y su impacto en el desarrollo del medio lo consagran como un ícono atemporal. Mientras la tecnología y las tendencias evolucionan, Pac-Man continúa siendo un recordatorio de dónde comenzó realmente la aventura de los videojuegos.