¿Por qué usamos el teclado QWERTY? La curiosa historia de un diseño

Pocas decisiones tecnológicas están tan presentes en la vida cotidiana —y tan poco cuestionadas— como el orden de las letras en el teclado. QWERTY, la secuencia que encabeza la fila superior, se convirtió en estándar mundial pese a no ser necesariamente el diseño más eficiente.

Su permanencia se explica menos por una “mejor idea” que por una mezcla de ingeniería del siglo XIX, estrategia comercial y el peso de la costumbre.

Un invento para máquinas que se atascaban

El origen de QWERTY se remonta a las primeras máquinas de escribir desarrolladas en Estados Unidos.

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En los prototipos asociados a Christopher Latham Sholes, las teclas accionaban varillas metálicas que golpeaban la cinta de tinta. Cuando el mecanógrafo escribía rápido y combinaba letras frecuentes, esas varillas podían chocar entre sí y trabarse.

La solución no fue acelerar la máquina, sino “desacelerar” al usuario: reordenar letras para separar combinaciones comunes y reducir atascos. Así nació el esquema que, con ajustes posteriores, desembocó en QWERTY. No era un diseño pensado para la ergonomía moderna, sino para la mecánica de su época.

El impulso de Remington y la escuela de mecanografía

La historia del estándar también es comercial. Cuando la empresa Remington asumió la fabricación y distribución de estas máquinas a gran escala, el diseño ganó visibilidad y mercado.

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Con el tiempo, escuelas de mecanografía y oficinas adoptaron el mismo arreglo para entrenar a sus trabajadores. Aprender QWERTY se volvió una inversión: una habilidad transferible entre empleos y dispositivos.

Ese círculo virtuoso —más usuarios, más formación, más máquinas compatibles— reforzó su hegemonía incluso cuando la tecnología evolucionó y los atascos dejaron de ser un problema.

¿Y si había opciones mejores?

A lo largo del siglo XX aparecieron alternativas, como el teclado Dvorak, diseñado para reducir desplazamientos de los dedos y favorecer la escritura con la fila central. Sin embargo, cambiar de distribución implicaba un costo inmediato: reaprender y perder velocidad temporalmente.

Para empresas y administraciones, el beneficio potencial rara vez compensó el cambio masivo de hábitos, materiales y soporte.

Un estándar por inercia

Con la llegada de las computadoras, QWERTY ya estaba incrustado en la cultura laboral y educativa. Los teclados digitales heredaron el patrón por compatibilidad y familiaridad.

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Más de un siglo después, el diseño persiste como un ejemplo clásico de “dependencia del camino”: decisiones tempranas que, reforzadas por el mercado y la práctica social, terminan definiendo el futuro.

QWERTY no domina porque sea perfecto, sino porque llegó primero y nunca dejó de estar en nuestras manos.