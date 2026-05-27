El Supremo salvadoreño rechaza tres demandas contra régimen de excepción

Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen, indicó este miércoles que la respuesta de las tres demandas fue "no ha lugar, es improcedente y que la Sala sigue manteniendo que el régimen es necesario y que se justifica".

Estas declaraciones de Ramírez a la prensa fueron dadas tras presentar una cuarta demanda contra el régimen, del que el Congreso aprobó la ampliación número 51 con lo votos del partido gobernante Nuevas Ideas (NI) y sus aliados.

Ramírez lamentó la decisión de los magistrados constitucionalistas, dado que "abogados profesionales han evaluado que hay muchas incoherencias, hay vicios sobre la aprobación del régimen".

"Vamos a continuar con el quinto recurso, no nos vamos a dar por vencidos", subrayó el activista.

Este régimen excepcional fue aprobado en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos a manos de pandilleros, que ha dejado 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y se estima que más de 500 personas han muerto bajo custodia del Estado.

Esta crisis de asesinatos, que dejó más de 80 muertes en un fin de semana, fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.

El régimen de excepción, que es la principal medida del Gobierno de Bukele contra las maras y para reducir la violencia, continúa vigente a pesar de los múltiples llamados de organizaciones de derechos humanos a poner fin a su implementación.

La organización Human Rights Watch (HRW) señaló en abril pasado que las autoridades de El Salvador deben "poner fin" al régimen de excepción y "garantizar una revisión judicial rápida y juicios justos".

El régimen de excepción cuenta con el respaldo de cerca del 85 % de la población y Bukele, cuya política antipandillas le consiguió su reelección inmediata a pesar de la prohibición constitucional.