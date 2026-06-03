Más del 60 % de los peruanos prefiere las billeteras digitales y la mensajería instantánea

El trabajo, elaborado por el estatal Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), reveló que, al cierre de 2025, el 68,6 % de los peruanos usaron plataformas de comunicación instantánea.

En ese sentido, el 98,6 % de los usuarios utilizó WhatsApp, de los que el 80,9 % señaló que el principal motivo fue para comunicarse con familiares y amigos y el 11,2 % por fines laborales.

El uso de estas tecnologías fue más frecuente en Lima, la capital del país, donde llegó a un 80,7 %, principalmente, en hombres, que alcanzaron un 68,9 %, así como por aquellos de 30 a 35 años de edad, con un 83,6 %, y del nivel socioeconómico alto, denominado AB, con un 83,2 %.

La encuesta agregó que la segunda herramienta más empleada por los peruanos fue la billetera digital, que llegó a un 62,3 % durante 2025, con un uso más frecuente en Lima, con un 79,8 %; y en hombres, entre quienes llegó al 63,8 %, con un 8,15 % entre los de 30 a 35 años y con un 82,1 % en aquellos pertenecientes al nivel socioeconómico AB.

El motivo principal para usar estas billeteras se asoció con pagos en establecimientos físicos, con un 64,8 %, y con el envío y recepción de dinero entre personas, por un 26,5 %.

El estudio también determinó que las herramientas de inteligencia artificial (IA) figuraron en el tercer lugar entre las más empleadas, al llegar a un 16,3 % de la población, con un uso mayoritario en Lima (23 %), en hombres (17,2 %), en jóvenes de 18 a 29 años (28,4 %) y en el nivel socioeconómico AB (26,4 %).

Los usuarios aseguraron que emplearon diferentes herramientas de la IA principalmente para actividades académicas, en un 40,8 %, y para informarse, en un 32,8 %.

El cuarto lugar fue ocupado por las plataformas de almacenamiento en la nube, cuyo uso llegó al 13,8 %; seguido por las compras o ventas por internet, con un 12,4 %, y las plataformas de video en directo, con un 9 %.

El Osiptel afirmó que esta encuesta revela que las plataformas de comunicación instantánea y las billeteras digitales ya "forman parte esencial de la vida cotidiana de los peruanos" y que internet "ha dejado de ser solo una herramienta de acceso a la información para convertirse en una infraestructura crítica para la interacción social, económica y financiera".