Telefónica pide en EE.UU. la ejecución de un laudo de 500 millones contra Colombia

La disputa se remonta a 1994, cuando Colombia otorgó una concesión de espectro radioeléctrico a la multinacional española para prestar servicios móviles en Colombia.

Cuatro años después, el Estado colombiano aprobó una ley que establecía la reversión de determinados activos y espectro asociado a determinadas concesiones.

En 2013, la Corte Constitucional de Colombia dictaminó que aplicar de forma retroactiva esas nuevas leyes a los contratos anteriores a esa nueva regulación vulneraba los derechos ya adquiridos en el contrato original.

Pese a ello, un arbitraje celebrado en 2016 en la Cámara de Comercio de Bógota dio la razón al Gobierno colombiano.

Telefónica llevó en 2018 el caso al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), un organismo del Grupo Banco Mundial, al considerar que Colombia había modificado de forma sustancial el marco regulatorio aplicable a su inversión.

El tribunal falló el 12 de noviembre de 2024 a favor de Telefónica, al concluir que la actuación del Estado colombiano supuso una alternación del marco legal y vulneró el estándar de trato justo y equitativo recogido en el tratado bilateral de inversiones entre España y Colombia.

Como consecuencia, el CIADI ordenó a Colombia indemnizar a Telefónica con 380 millones de dólares, cantidad a la que se añaden intereses de un 5 % anual.

Tras el laudo, el Gobierno colombiano solicitó la suspensión de la ejecución y la anulación de la decisión arbitral.

Sin embargo, a comienzos de 2026, el CIADI rechazó la petición al considerar que Colombia no había aportado las garantías requeridas.

Telefónica presentó el 2 de junio una solicitud en un tribunal estadounidense para obtener el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral, después de que el Gobierno colombiano anunciara el pasado abril que pensaba agotar todos los recursos judiciales internacionales para defender los intereses del Estado.

Telefónica cerró la venta de su delegación en Colombia a Millicom por 214 millones de dólares el pasado febrero dentro del proceso de desinversiones en Hispanoamérica, donde únicamente mantiene su filial de Venezuela, activo del que también quiere desprenderse.