Video: “vencer o morir”, dice protagonista paraguayo en juego anunciado por Sega

Año tras año se realiza el Summer Game Fest, un evento de videojuegos en el que varias compañías anuncian o muestran los avances en los títulos que están desarrollando. Como parte de esto, ayer la reconocida corporación multinacional Sega hizo una serie de anuncios, entre ellos, la nueva entrega de Virtua Fighter.

“Virtua Fighter Crossroads” es el nombre de la nueva propuesta de la firma japonesa y se espera su lanzamiento para el 2027. Su fórmula cambia de los videojuegos de pelea más tradicionales y aparentemente tiene un enfoque importante hacia la historia de sus personajes.

De momento se sabe que serían cuatro protagonistas y uno de ellos, llamado “Cielo Salinas”, tiene raíces paraguayas, según el tráiler. “Hey, no soy americano. Vencer o morir, baby”, se lo escucha decir al personaje en uno de los videos de presentación.

De igual manera, en otra imagen que se ve en el tráiler puede constatarse que referente a su nacionalidad esta es “paraguayan/american”, es decir, “paraguaya/americana”. “Se trata de decidir en detalle, entre todos, cuánto de su entorno vital, sus gustos, sus orígenes y el ambiente en el que creció, se reflejará en el juego”, mencionó al respecto Ryo Shibasaki, director de arte del título.

Lea más: Lanzamientos de videojuegos: fútbol y ‘remakes’ dominan la semana

El estudio detrás de Virtua Fighter Crossroads

Virtua Fighter Crossroads será un juego de lucha desarrollado por Ryu Ga Gotoku (RGG) Studio, conocido por la saga de videojuegos ‘Yakuza’ y también su proyecto en marcha, Stranger Than Heaven.

Con su lanzamiento será la sexta entrega principal de la serie y va a ser el primero que no tenga al personaje Akira Yuki -protagonista de los títulos previos- como el enfoque principal, que como un ejemplo, sería como Street Fighter sin destaque a Ryu o Mortal Kombat sin mucha atención en Scorpion o Sub-Zero.

Lea más: Revelan ‘Call of Duty Modern Warfare 4’: tráiler y fecha de lanzamiento