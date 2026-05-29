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29 de mayo de 2026 a la - 08:35

Revelan ‘Call of Duty Modern Warfare 4’: tráiler y fecha de lanzamiento

La mundialmente exitosa serie de videojuegos de acción militar ‘Call of Duty’ lanzará este año un nuevo capítulo de su saga ‘Modern Warfare’.

Por Kike Sosa

Activision presentó ayer el primer vistazo al nuevo título de su globalmente popular serie de videojuegos de acción militar en primera persona Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare 4 es una continuación de la saga Modern Warfare, iniciada en 2007 y reiniciada en 2019.

Según se ve en el avance, la historia continúa luego de los eventos de Modern Warfare III (2023) y sigue al capitán Price, protagonista de los juegos anteriores convertido en fugitivo internacional, y también se centrará en un grupo de soldados estadounidenses y surcoreanos en medio del estallido de una nueva guerra entre las dos Coreas.

¿Cuándo estará disponible ‘Call of Duty: Modern Warfare 4′?

Call of Duty Modern Warfare 4

La presentación del tráiler confirmó también que Modern Warfare 4 será lanzado el próximo 23 de octubre en Windows y en las consolas PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y en Xbox Series X y Series S.

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Modern Warfare 4 es el vigésimo tercer título de Call of Duty, cuyos primeros juegos estaban ambientados en la Segunda Guerra Mundial antes de la transición la serie a contextos modernos e incluso futuristas.