Las autoridades detienen a presunto criminal vinculado a ataques con drones en México

A través de una publicación en X, el organismo federal vinculó al arrestado con episodios de violencia en los estados de Chihuahua y Sonora, fronterizos con EE.UU., y detalló que cuando fue capturado se le incautó una arma de fuego de "uso exclusivo" de las Fuerzas Armadas.

En un comunicado posterior, las autoridades afirmaron que el presunto criminal era un "objetivo prioritario" y que fue detenido en un restaurante del municipio de Hermosillo después de trabajos de inteligencia y seguimiento.

"La acción fue ejecutada por personal de la policía de investigación sin que se registraran disparos, enfrentamientos o situaciones que pusieran en riesgo a la población civil", aseguró el Gabinete de Seguridad.

El individuo, quien fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, está acusado de realizar ataques con drones contra autoridades mexicanas, grupos rivales y población civil, una modalidad a la que grupos criminales han recurrido durante los últimos años y que preocupa tanto a Washington como a Ciudad de México.

Asimismo, se le relaciona con una célula del crimen organizado de Chihuahua y Sonora, lo que será investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Hace menos de una semana, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió en una comparecencia en el Senado que los carteles mexicanos "están utilizando drones para atacarse entre sí" y advirtió de que existe la posibilidad de que "en algún momento podrían usarlos" contra los intereses del país norteamericano.

La Casa Blanca ha catalogado a los principales carteles mexicanos, como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como organizaciones terroristas y ha presionado a México para que acepte ataques estadounidenses para luchar contra el narcotráfico, algo que la presidenta, Claudia Sheinbaum, rechaza por considerar que vulneraría la soberanía de su país.