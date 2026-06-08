Perú reporta 39,4 millones de líneas móviles con actividad, un 2,8 % más que el año pasado

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) precisó que, al cierre del primer trimestre, en Perú se tuvo un total de 42,19 millones de líneas móviles en servicio, independientemente de si cursaron tráfico o no.

Sin embargo, precisó que su información solo tomó en cuenta las líneas que tuvieron tráfico, al enviar, recibir o consumir activamente datos, llamadas o mensajes en la red móvil.

En ese sentido, el 52,26 % de esas líneas, equivalente a 20,59 millones, perteneció a las modalidades de pospago y control (de renta controlada), mientras que bajo la modalidad de prepago se registraron 18,80 millones.

Esto representó un incremento de las líneas con renta mensual de 12,37 % respecto al primer trimestre de 2025, lo que reveló una "mayor estabilidad y predictibilidad del mercado", destacó el organismo.

"Esto significa que el mercado (peruano) está pasando de esquemas prepago hacia modalidades de mayor compromiso comercial, ingresos más estables y mayor consumo de servicios digitales", acotó.

Según la información reportada por las operadoras, la empresa Claro tiene el 33,35 % de participación de mercado, seguida de Bitel, con el 24,01 %; Entel, con un 22,54 %; y Movistar, con un 19,81 %.

Otras operadoras móviles virtuales registraron, en conjunto, el 0,29 % restante del mercado.