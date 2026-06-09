Panamá abre el proceso de precalificación de cara a una licitación de telefonía celular

El subdirector nacional de telecomunicaciones de la Asep, Edwin Castillo, dijo a EFE que se ha iniciado la etapa de divulgar los criterios de la precalificación y que los interesados pueden acudir para ello a esta dependencia del Estado.

Los recaudos establecidos para participar en la precalificación deberán ser entregados a la Asep el próximo 11 de agosto, precisó Castillo, que agregó que si todo se desarrolla dentro de los previsto la licitación se realizará el 1 de diciembre de 2026.

Esta licitación para la entrada de un tercer operador de telefonía celular contempla una concesión a 20 años renovable.

La empresa adjudicada podrá solicitar espectro radioeléctrico adicional para servicios móviles, bajo condiciones del contrato de concesión, en cualquier momento, pues cuentan con espectro reservado para adquirir. También podrá prestar otros servicios en competencia, según lo permita su contrato y la normativa vigente, de acuerdo con la información oficial.

Según las estadísticas de la Asep correspondientes a 2025, Panamá registra una penetración celular del 111 % con más de cinco millones de líneas activas, de las cuales cuatro millones (79 %) corresponden al sector de prepago y un millón (21 %) al de pospago.

En marzo pasado, la administradora de la Asep, Zelmar Rodríguez Crespo, dijo en una conferencia de prensa que la licitación pretende diversificar la oferta, dado que actualmente solo hay dos operadores de telefonía celular en Panamá.

En 2022 se concretó la fusión Cable & Wireless Panamá S.A. (CWP) - una empresa mixta subsidiaria de Liberty Latin America LTD - y Claro Panamá - de América Móvil SAB de C.V. -, una transacción que involucró unos 200 millones de dólares, lo que dejó el mercado panameño con solo tres operadores: Más Móvil (C & W), Tigo y Digicel.

Ante ese escenario, Digicel Panamá, filial del Digicel Group, solicitó su liquidación voluntaria, que fue autorizada en marzo de 2022 por la Acodeco, y la empresa cerró operaciones en marzo de 2024 tras quedar desierta la licitación para explotar este servicio que había sido abierta en enero de 2023 por la Asep.

A inicios de este año el ente de defensa del consumidor de Panamá abrió una investigación para determinar si los dos únicos operadores de telefonía celular existentes habían incurrido en prácticas de monopolio con una alza de tarifas.