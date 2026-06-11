Mundial 2026: Apps que tenés que tener para seguir resultados y contenidos relacionados

Para los aficionados al Mundial de fútbol, la tecnología será la gran aliada para seguir cada detalle del torneo. Con 48 selecciones, 104 partidos y sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, millones de personas recurrirán a aplicaciones y plataformas digitales para mantenerse informadas las 24 horas del día.

Cuáles son las mejores aplicaciones para seguir el Mundial

Entre las novedades destaca WhatsApp, que lanzó Football Center 2026, un canal que reúne noticias, resultados y contenidos relacionados con la competición, permitiendo seguir los partidos en tiempo real sin abandonar la aplicación.

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La aplicación oficial de la FIFA también se perfila como una de las principales fuentes de información, con alertas personalizables por selección o región, estadísticas detalladas y seguimiento de las figuras más destacadas del campeonato.

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Además, especialistas recomiendan herramientas como 365Scores, Apple Sports, OneFootball y SofaScore, que ofrecen marcadores en vivo, estadísticas de jugadores, relatos minuto a minuto y análisis en tiempo real para no perderse ningún detalle de la cita mundialista.

Para quienes buscan ir más allá de los resultados, aplicaciones como FotMob y Flashscore ofrecen análisis tácticos detallados, mapas de calor, estadísticas avanzadas y evaluaciones individuales del rendimiento de los futbolistas. Estas plataformas permiten seguir cada partido desde una perspectiva más técnica y están disponibles tanto para dispositivos Android como iOS.

Fuente: EFE y El Tiempo