La Policía de Ecuador detiene a dieciséis personas por tráfico de combustible en Galápagos

La intervención fue ejecutada por la Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) y la Armada de Ecuador, según detalló el ministro.

Durante el operativo, las autoridades incautaron siete embarcaciones, seis motores fuera de borda, diecisiete teléfonos móviles, un GPS, una antena Starlink y 2.700 galones (10.220 litros) de combustible líquido derivado de hidrocarburos.

Los indicios quedaron bajo custodia de las autoridades competentes para las investigaciones del caso.

La operación se produjo tres días después de que se hallaran 32 bultos con 1,4 toneladas de cocaína a 235 millas náuticas (435 kilómetros) al sur de la isla de San Cristóbal, donde las autoridades presuponen que los criminales arrojaron la droga al mar para huir de los controles policiales y militares.