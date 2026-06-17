Snap presenta Specs, sus gafas de realidad aumentada para la era post-smartphone

Snap, la empresa matriz de Snapchat, lanzó el martes sus gafas de realidad aumentada Specs, en una apuesta por posicionarse en la era posterior al smartphone.

Presentadas en el salón Augmented World Expo de Long Beach (California), las Specs son, según la empresa, las primeras gafas de realidad aumentada autónomas destinadas al público general.

Snap busca con sus Specs un punto intermedio entre las gafas de Meta y las que próximamente ofrecerá Google, y los cascos de realidad mixta.

Su CEO, Evan Spiegel, dijo que la idea es que sean más sofisticadas que un simple accesorio del teléfono y, al mismo tiempo, más ligeras y cómodas que los cascos de realidad mixta, que aunque muy potentes e inmersivos, resultan aparatosos y tienden a aislar al usuario de lo que ocurre a su alrededor.

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Las gafas con pantalla integrada, como las Ray‑Ban Display de Meta o el dispositivo planeado por Google, dan “la impresión de tener una minúscula pantalla de teléfono pegada al ojo”, explicó Spiegel: las Specs, en cambio, analizan el entorno para superponer objetos digitales en 3D que interactúan con la vista real.

Buenos precios para un mercado incipiente

Snap presume de un precio inferior al de los cascos de realidad mixta, como el Vision Pro de Apple, lanzado a 3.499 dólares y cuyo fabricante ha dejado desde entonces de desarrollarlo por falta de ventas, según varios medios.

“A 2.195 dólares, podemos tomar esta tecnología realmente, realmente avanzada e intentar ponerla en manos del mayor número de personas posible”, señaló Spiegel.

El mercado aún es incipiente.

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Meta domina con sus Ray-Ban Display. Google anunció unas gafas conectadas para finales de año, y Samsung comercializa desde octubre un casco que funciona con el sistema Android XR de Google.

Consultado por la AFP, Spiegel no reveló márgenes de beneficio, volúmenes de producción ni objetivos de ventas, y explicó que mide el éxito de las Specs por la creatividad de los desarrolladores más que por indicadores financieros.

El lanzamiento se produce mientras Snap, que se mantiene en números rojos desde su salida a bolsa en 2017, recortó en abril un 16% de su plantilla, o sea, unos mil puestos de trabajo.

El grupo reportó casi 956 millones de usuarios mensuales de Snapchat en el primer trimestre del año.