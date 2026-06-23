Tecnología
23 de junio de 2026 a la - 19:00

No es tu internet: reportan fallas en Facebook e Instagram

Meta abandona su sistema de verificación de datos por terceros en Estados Unidos.
Meta abandona su sistema de verificación de datos por terceros en Estados Unidos.Shutterstock

Esta tarde, usuarios reportan fallas en Facebook e Instagram, ambas redes sociales de Meta. Según los internautas, se dificulta ingresar a las aplicaciones o que se publique contenido en ellas.

Por ABC Color

En el caso de que intentes usar Facebook o Instagram y esto no sea posible, no es por problemas de internet o del celular, sino, aparentemente hay una falla a nivel global.

El sitio especializado para este tipo de reportes DownDetector acumula esta tarde más de 16.000 notificaciones de inconvenientes con ambas plataformas que son de Meta -Mark Zuckerberg-.

Gráfico de Downdetector mostrando masivos reportes de problemas de Facebook, resaltando números y tiempos específicos.
El sistema Downdetector informa más de 6000 reportes de problemas en Facebook en 24 horas.
Gráfico que muestra problemas reportados en Instagram con línea de tiempo y marcadores de horas.
Se reportaron 12,000 problemas en Instagram en las últimas 24 horas, según Downdetector.

Asimismo, como es común en este tipo de casos, los internautas se vuelcan masivamente hacia X -anteriormente Twitter- para confirmar de que no son los únicos con este escenario.

Entre los problemas se mencionan la dificultad o imposibilidad de acceder a la aplicación o en caso de ingresar, no se visualizan los contenidos y tampoco pueden realizarse publicaciones.

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