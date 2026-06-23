No es tu internet: reportan fallas en Facebook e Instagram

En el caso de que intentes usar Facebook o Instagram y esto no sea posible, no es por problemas de internet o del celular, sino, aparentemente hay una falla a nivel global.

El sitio especializado para este tipo de reportes DownDetector acumula esta tarde más de 16.000 notificaciones de inconvenientes con ambas plataformas que son de Meta -Mark Zuckerberg-.

Asimismo, como es común en este tipo de casos, los internautas se vuelcan masivamente hacia X -anteriormente Twitter- para confirmar de que no son los únicos con este escenario.

Entre los problemas se mencionan la dificultad o imposibilidad de acceder a la aplicación o en caso de ingresar, no se visualizan los contenidos y tampoco pueden realizarse publicaciones.

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