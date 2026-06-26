Internet en Paraguay alcanza a más de 4 millones de personas: ¿Cuál es el mayor uso que le damos?

El informe, resultado de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), expone que en las zonas urbanas el uso de internet es considerablemente mayor, alcanzando al 88,2% de las personas. Por su parte, en las áreas rurales el acceso se sitúa en un 77,8%, mostrando un incremento progresivo respecto a mediciones de años anteriores.

A nivel territorial, la capital del país, Asunción, lidera el ranking de conectividad con el 90,9% de su población con acceso a la red. Le siguen de cerca el departamento Central (89,8%) y Alto Paraná (89,2%). En contrapartida, los niveles más bajos de utilización se registraron en los departamentos de San Pedro (75,1%), Caazapá (78,7%) y Caaguazú (79,9%).

Jóvenes y mujeres lideran la conectividad

Al segmentar los datos por edad, los jóvenes y adultos jóvenes se consolidan como los usuarios más activos del entorno digital:

Las personas de 20 a 24 años presentan la tasa más alta de uso con un 97,4%

El grupo de 25 a 29 años le sigue con un 97,1%

El rango de 30 a 34 años alcanza el 96,0%

En el extremo opuesto, el acceso entre los niños y adolescentes de 10 a 14 años es menor, situándose en un 55,9%

En cuanto al género, las mujeres superan levemente a los hombres en el uso de la tecnología: el 86,8% de las mujeres declaró haber navegado por internet, frente al 83,9% de los hombres.

¿Para qué usan internet los paraguayos?

De acuerdo con el documento publicado por el INE, en Paraguay, la mensajería instantánea, las redes sociales y las llamadas telefónicas siguen siendo los usos más populares de internet entre la población de 10 años y más que utilizan este servicio.

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En ese sentido, en 2025 del total de la población de 10 y más años de edad que utilizó internet, el 97,8% utilizó para mensajería instantánea (WhatsApp, Line), el 94,8% para comunicaciones telefónicas y 86,4% para redes sociales (Facebook, X, Instagram).

El celular es el dispositivo más usado para acceder a internet en Paraguay

El teléfono móvil se mantiene firme como la principal puerta de entrada al ecosistema digital. Un contundente 96,9% de los usuarios manifestó conectarse desde cualquier lugar a través de su celular, mientras que el 78,6% indicó que accede desde el hogar y un 36,2% lo hace desde la casa de otra persona.

Finalmente, el reporte del INE también analiza el uso de internet según la ocupación laboral. Quienes se desempeñan como técnicos, profesionales de nivel medio y empleados de oficina muestran niveles de conectividad que rozan el 100%. Por el contrario, el sector de agricultores y trabajadores agropecuarios y pesqueros registra el menor nivel de utilización, con un 75,1%, evidenciando los desafíos que aún quedan pendientes para digitalizar plenamente las actividades productivas rurales.

Acá podés acceder al informe completo del INE sobre Tecnología de la Información y Comunicación en el Paraguay 2025: