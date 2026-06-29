¿Sabes cómo crear nombre de tu usuario de WhatsApp y ocultar tu número? La app lanza nueva función

La aplicación para teléfonos móviles WhatsApp implementó una nueva función con la que ahora los usuarios pueden crear sus perfiles y poner sus nombres, mostrando el mismo y eliminando la posibilidad de que se vea el número telefónico.

Esta nueva opción responde a la necesidad de mayor privacidad de los que usan la aplicación de mensajes de textos, debido a que hasta antes de esta función, cualquier persona que quisiera escribir a alguien por WhatsApp debía conocer su número de teléfono.

Con este nuevo sistema, es posible compartir únicamente un nombre de usuario, tal como ocurre en otras aplicaciones de mensajería y redes sociales.

Aunque el número telefónico seguirá siendo indispensable para crear una cuenta en WhatsApp, dejará de ser la única forma de conectar con otras personas.

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WhatsApp implementa nueva función para compartir usuarios

Los nombres de usuario funcionan como una identidad alternativa para iniciar nuevas conversaciones, especialmente con quienes no forman parte de la agenda de contactos.

En la práctica, esta función facilitará situaciones cotidianas, como intercambiar información con alguien que se conoce en un evento, integrarse a un grupo comunitario o contactar a un vendedor sin necesidad de revelar datos personales desde el primer momento.

Meta confirmó que la herramienta comenzará a implementarse de forma gradual durante 2026. Como parte del proceso de lanzamiento, la compañía habilitó un período para que los usuarios puedan reservar el nombre de usuario que desean utilizar, evitando que otra persona lo registre antes.

¿Cómo crear un nombre de usuario en WhatsApp?

Si la función ya está disponible en la cuenta del usuario, el proceso es el siguiente, el cual describen como “sencillo”:

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Abrir la aplicación WhatsApp en el smartphone e ingresar a Configuración. Acceder al apartado Cuenta. Seleccionar Nombre de usuario. Escribir el identificador deseado. Esperar la verificación de disponibilidad. Confirmar el registro.

En caso de que el nombre elegido ya esté siendo utilizado, la aplicación solicitará seleccionar otra opción. Además, WhatsApp permitirá modificar el nombre de usuario en cualquier momento, por lo que no será una decisión definitiva.

A fin de evitar confusiones y reducir los intentos de suplantación de identidad, WhatsApp estableció una serie de requisitos para la creación de nombres de usuario, las cuales son: