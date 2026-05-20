WhatsApp prepara función para que los mensajes desaparezcan luego de ser leídos

La plataforma de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo, WhatsApp, se encuentra probando una función enfocada en la privacidad que permitirá a los usuarios enviar mensajes que se “destruyan” una vez que el destinatario ya los haya visto.

Según reportes que surgieron desde WaBetaInfo, un reconocido blog de noticias especializado en descubrir y analizar novedades de prueba en la aplicación, esta nueva “herramienta” ya está disponible para las personas que prueban la versión “beta” del servicio, tanto en iOS como Android.

Hasta ahora, los usuarios de WhatsApp tenían opciones de mensajes temporales que funcionaban exclusivamente por un tiempo fijo determinado, ya sean 24 horas, siete días o 90 días y si bien esta característica resultaba útil para no acumular contenido de historiales de chat, presentaba un escenario en el que los mensajes podían expirar y borrarse antes de que el receptor tuviera la posibilidad de leer su contenido.

Por esto, futura actualización va a introducir temporizador llamado “después de leer”, que como su nombre lo dice, el mensaje desaparecería recién luego de que el lector lo haya visto, aunque también opciones de duración: cinco minutos, una hora o 12 horas después de la lectura.

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WhatsApp todavía no confirma fecha de nueva función

Al respecto, Meta todavía no confirmó una fecha específica de cuándo llegaría la función a todos los usuarios, aunque aseguran que se irá expandiendo gradualmente en todo el mundo durante las próximas semanas, a medida que concluyan las fases de prueba.

Finalmente, el objetivo de la compañía de Mark Zuckerberg sería dar a los internautas una mayor “flexibilidad” al momento de gestionar conversaciones, incluyendo algunas que tengan informaciones más privadas.

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