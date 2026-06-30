Sheinbaum destaca como una "hazaña" la creación de la Guardia Nacional hace siete años

"La creación de la Guardia Nacional a siete años podemos decir que es una hazaña”, manifestó la mandataria, al tiempo que resaltó el agrupamiento de los 125.000 miembros que la conforman en 53 coordinaciones con 590 cuarteles.

La titular del Ejecutivo pronunció un discurso ante integrantes de las Fuerzas Armadas, en el que recordó que los orígenes de este cuerpo de seguridad se remontan a 1846, cuando fue creada la primera Guardia Nacional del país con el objetivo de enfrentar y contener la invasión de Estados Unidos.

"En aquel momento decisivo, miles de ciudadanos comunes respondieron al llamado de la patria y conformaron una fuerza integrada por civiles dispuestos a defender a su patria y el territorio nacional", sostuvo.

La milicia ciudadana fue abolida en 1896 durante el régimen de Porfirio Díaz.

La jefa de Estado recordó que “más de un siglo después, México volvió a enfrentar un desafío de grandes dimensiones”, décadas de abandono institucional, corrupción y “una estrategia de seguridad pública que privilegió la confrontación sobre la construcción de la paz”.

En ese contexto, argumentó, nació la nueva Guardia Nacional que, desde su creación, “representó una de las transformaciones institucionales más importantes de las últimas décadas” como una corporación nacional profesional permanente “capaz de proteger a la población”.

“Están presentes en tareas de seguridad pública, en emergencias, en desastres naturales y en cada momento en que la nación ha requerido de su compromiso”, ahondó.

Por ello, reconoció que la GN constituye en la actualidad mexicana “uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz”, que corresponde a uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México.

Sheinbaum afirmó que importantes resultados de su Administración, como la disminución de homicidios en 46 %, se debe a la labor de este cuerpo militar.

Incluso aseguró que el orgullo mexicano que hoy se celebra en el Mundial también es algo que sus Fuerzas Armadas portan con alegría.

En esa misma línea, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena) de México, el general Ricardo Trevilla, reconoció la labor de la GN en la ejecución del Plan Kukulcán, la estrategia integral de seguridad coordinada entre la FIFA y el Gobierno.