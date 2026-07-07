Tecnología
07 de julio de 2026 a la - 14:38

Para qué sirve desactivar cookies en el navegador y qué perdés al hacerlo

Concepto de cookies en el navegador.
Concepto de cookies en el navegador.Aree Sarak

Desactivar cookies sirve para limitar el seguimiento en la web, evitar que sitios y anunciantes “recuerden” tu actividad y, en algunos casos, solucionar errores de sesión. Pero también puede romper inicios de sesión, carritos y preferencias.

Por ABC Color

Las cookies son pequeños archivos que un sitio guarda en tu navegador para “recordarte”. Hay cookies útiles (mantenerte logueado, guardar idioma, conservar un carrito) y otras orientadas a medición y publicidad, que conectan tu navegación entre páginas y, a veces, entre sitios distintos.

Concepto de cookies en el navegador.
Concepto de cookies en el navegador.

Qué cambia para el usuario cuando desactiva cookies

En la práctica, el navegador se comporta como si cada visita fuera “nueva”. Eso reduce la capacidad de personalización y el historial “invisible” que muchos sitios usan para perfilarte. Para quien busca privacidad o quiere menos anuncios segmentados, es un freno directo a parte del rastreo, especialmente cuando se bloquean cookies de terceros.

Lea más: Cookies, trackers y huella digital: lo que revelás sin darte cuenta cada vez que navegás

También puede ayudar en un escenario común: cuando una web queda atrapada en un bucle de acceso, no carga bien o muestra datos viejos. Al desactivar (o borrar) cookies, se elimina esa información guardada que a veces causa conflictos.

Lo que ganás: privacidad y menos rastreo

Concepto de cookies en el navegador.
Concepto de cookies en el navegador.
  • Menos identificación persistente: al no almacenar ciertos identificadores, es más difícil que un sitio te reconozca visita tras visita.
  • Menos seguimiento entre sitios: muchas estrategias publicitarias dependen de cookies para “unir” tu navegación.
  • Más control: combinado con navegación privada o bloqueo selectivo, reduce la huella que dejás.

Matiz clave: desactivar cookies no te vuelve anónimo. Otros métodos (huella del navegador, cuentas iniciadas, IP) pueden seguir identificando.

Lea más: ¿Para qué sirve exactamente limpiar el caché de las aplicaciones?

Lo que perdés: comodidad y funciones básicas

Desactivar cookies puede provocar que:

  • tengas que iniciar sesión cada vez;
  • se vacíen carritos o formularios;
  • no se guarden preferencias (tema, idioma, ubicación);
  • fallen sistemas de verificación y algunos pagos.

Una comparación útil: es como pedirle a cada local que no te reconozca nunca; ganás privacidad, pero perdés rapidez y servicios personalizados.

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Alternativas recomendadas a “apagar todo”

Para la mayoría, suele ser más efectivo bloquear cookies de terceros (o restringirlas) y permitir las del sitio que estás usando.

Otra opción práctica: borrar cookies solo de un sitio cuando da problemas, en vez de desactivarlas globalmente.