PlayStation y el adiós a los discos

Ahora, pese a que ese tipo de modelo de distribución de títulos hizo que PlayStation se convirtiera en el gigante que es hoy, Sony anunció que la producción de juegos en discos tendrá su fin, esto motivado por las “preferencias” entre los consumidores.

El 1 de julio de 2026, a través de un comunicado en el blog oficial, Sid Shuman, director senior de Comunicaciones de Sony Interactive Entertainment (SIE), confirmó que la producción de discos físicos para todos los nuevos juegos lanzados en consolas PlayStation finalizará a partir de enero de 2028.

Como se mencionaba, Sony argumentó que esta medida responde a una adaptación natural a las tendencias de consumo, dado que la preferencia por el formato digital en la industria del entretenimiento ha superado ampliamente a la de los discos físicos.

Con este anuncio, se espera que dentro de dos años, los nuevos lanzamientos solamente estén disponibles de manera exclusiva en formato digital, ya sea mediante la PlayStation Store o a través de distribuidores autorizados, aunque de igual manera la compañía aclaró que esta transición no afectará a los juegos publicados en formato físico antes de enero de 2028.

“Este es un paso natural para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de consumo, ya que la preferencia por el contenido digital supera ampliamente a la de los discos físicos. Esta transición nos permitirá alinearnos aún más con la forma en que la mayor parte de nuestra comunidad prefiere acceder a los juegos y disfrutarlos en la actualidad”, alega Sony.

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“Don’t Kill the Disc”

En cuestión de horas, ya hubo una enorme repercusión por el anuncio y no se tardó demasiado en generarse una respuesta adversa por parte de los jugadores, tiendas e inclusive “defensores” de la preservación de videojuegos.

Por ejemplo, en la plataforma Change.org se creó la petición denominada “Don’t Kill the Disc” (No maten al disco), la cual busca que la firma japonesa mantenga la producción de discos. Desde su inicio ya se superaron las 235.000 firmas y se espera que la cifra aumente.

“Un disco es un juego físico que te pertenece. Podés prestarlo, intercambiarlo, revenderlo, regalarlo, coleccionarlo o dejárselo a tus hijos. Una caja con solo un código de descarga no es lo mismo. Es una licencia digital en un envase de plástico. No te pertenece. Estás alquilando un acceso que puede ser revocado, y ya ha ocurrido que a algunas personas les han borrado películas compradas de sus bibliotecas y les han retirado juegos de la venta semanas después de su lanzamiento”, es uno de los argumentos del pedido.

Otro punto que mencionan es que se daría un impacto en la cadena comercial, ya que el cese de la producción de discos afectará a una estructura ya establecida en este sector del entretenimiento. Sin discos, se estaría reduciendo drásticamente o eliminando las ventas en tiendas físicas, la distribución tradicional y también el mercado de segunda mano, popular en todo el mundo y también claramente en Paraguay.

Asimismo, los internautas recordaron mensajes promocionales emitidos por Sony en 2013, época en la que la empresa defendía activamente la libertad de los jugadores para conservar y compartir sus juegos físicos en la consola PlayStation.

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“Sin disco, no compro”

Tras el anuncio inicial, las cuentas oficiales de PlayStation en redes sociales mantuvieron un período de inactividad por seis días, hasta que el 7 de julio, la compañía retomó sus publicaciones con un mensaje promocional sobre el FlexStrike, un nuevo control en formato arcade stick para juegos de lucha, sin hacer mención a la controversia sobre el formato físico.

Al igual que la publicación sobre el anuncio del fin de los juegos físicos, este posteo generó un fuerte rechazo de inmediato y la frase NO DISC NO BUY (sin disco, no compro) se convirtió en la postura unificada entre las respuestas y en tendencia en plataformas como X.

Incluso, el descontento fue tan generalizado que no solamente vino por parte de los consumidores, sino que también hubo tiendas y referentes de la industria que expresaron su rechazo a la propuesta, entre ellos, el aclamado director Hideo Kojima, quien sostuvo que la decisión le causa “tristeza”.

Finalmente, si bien el argumento de Sony es cierto: el consumo de lo digital supera al del contenido físico, eso no quiere decir que no haya personas que coleccionan juegos, miles de ellos desde PlayStation 1 hasta ahora, o no solamente de PlayStation en sí, sino también de otras consolas o incluso películas, ya sean en VHS, DVD o Blu-Ray, pero para todos ellos, este anuncio genera una preocupación ante la posibilidad de que se replique en otras empresas.

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