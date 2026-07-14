¿Es seguro usar el celular mientras se está cargando?

Qué pasa cuando usás el teléfono enchufado

Mientras cargás el celular, el equipo recibe energía y, si lo usás, también la consume. Ese “tira y afloje” suele traducirse en más calor. El calor es el factor que más impacta en la salud de la batería a largo plazo: puede hacer que pierda capacidad más rápido y que el teléfono reduzca rendimiento para protegerse.

En modelos con carga rápida, el efecto se nota más: la potencia de carga ya eleva la temperatura y sumar juegos, video o videollamadas puede empujarla a niveles donde el sistema limita la carga o baja brillo.

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¿Es peligroso para la seguridad?

En condiciones normales, no. Los teléfonos y cargadores certificados incorporan protecciones. El riesgo aparece cuando se combinan cables dañados, cargadores “genéricos” sin certificación, adaptadores flojos o enchufes en mal estado.

En nuestro país, donde el uso de zapatillas y extensiones es común, un mal contacto puede generar recalentamiento del cargador o chispazos.

También hay un riesgo indirecto: usar el celular cargando en la cama o sobre almohadas tapa la ventilación y retiene calor.

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Señales de alerta que conviene tomar en serio

Si el teléfono quema al tacto, aparece un aviso de temperatura, la carga se vuelve intermitente, el cargador zumba, huele a plástico o el cable se calienta en un punto, dejá de usarlo y cambiá el accesorio.

Cómo usarlo mientras carga sin arruinar la batería

La regla práctica es bajar el calor: para tareas livianas (chat, mails, música) suele ser seguro.

Para tareas pesadas (gaming, streaming en 5G, cámara), es mejor esperar o enchufarlo con pantalla apagada.

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Ayuda usar cargador y cable originales o certificados, evitar fundas gruesas durante la carga, no cargarlo al sol ni sobre telas, y si necesitás usarlo sí o sí, optar por un cargador más lento: suele calentar menos que uno de carga rápida en el mismo escenario.