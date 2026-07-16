Día Mundial del Emoji: cuándo es y por qué se celebra

¿Por qué el Día Mundial del Emoji se celebra el 17 de julio?

La elección no es casual: el emoji de calendario que Apple incluyó en iOS durante años muestra precisamente “17 de julio”, en alusión a la presentación de iCal (hoy Calendario) el 17 de julio de 2002.

¿Quién creó los emojis y cuál fue el primero?

Pero la historia de este “lenguaje” visual comienza mucho antes y lejos de Silicon Valley.

Los emojis fueron creados en 1999 por el diseñador japonés Shigetaka Kurita, entonces parte del equipo de NTT DoCoMo. Su objetivo era práctico: facilitar la comunicación breve en móviles, añadiendo matices emocionales y contextuales donde los caracteres de texto se quedaban cortos.

Aquellos primeros símbolos —176 dibujos de 12x12 píxeles— incluían rostros, clima, transporte y objetos cotidianos. Más que un único ícono inaugural, el “primer emoji” fue esa primera colección.

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¿Cuál es la diferencia entre un emoji y un emoticón?

A menudo se confunden con los emoticones, pero no son lo mismo. El emoticón es tipográfico: combinaciones de caracteres como :-) o ;-). El emoji, en cambio, es un pictograma codificado como carácter, que el dispositivo renderiza como imagen.

¿Qué es Unicode y por qué es fundamental para los emojis?

Ahí entra un actor clave: Unicode. Se trata de un estándar internacional que asigna a cada carácter (letras, signos, alfabetos y también emojis) un código único, para que el mismo símbolo pueda enviarse y leerse en sistemas distintos.

¿Quién decide qué emojis se suman? La aprobación pasa por el Consorcio Unicode, a través de sus comités (incluido el Emoji Subcommittee), que evalúan propuestas según criterios como uso esperado, compatibilidad y claridad.

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¿Por qué un mismo emoji se ve diferente en cada celular?

Que un emoji se vea distinto según el celular no es un error: Unicode define el “carácter”, no el diseño.

Cada empresa (Apple, Google, Samsung, Microsoft, entre otras) dibuja su propia versión, y esos matices pueden cambiar el tono de un mensaje. En un idioma hecho de imágenes, el estilo también comunica.