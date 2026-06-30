Día Mundial de las Redes Sociales: cuando la IA decide lo que ves, publicás y con quién hablás

Cuándo es el Día Mundial de las Redes Sociales y por qué se celebra

El Día Mundial de las Redes Sociales es el 30 de junio. Se popularizó desde 2010 para reconocer cómo estas plataformas cambiaron la comunicación cotidiana: informar, organizar comunidades y sostener vínculos a distancia.

De “red” a “feed”: cómo están cambiando las redes sociales

Antes, tu experiencia dependía de a quién seguías. Hoy, la mayoría de plataformas funciona como una televisión personalizada: un feed que prioriza lo que más te retiene.

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La diferencia clave para el usuario es que ves menos a tus contactos y más a “contenido recomendado”, incluso de cuentas que no seguís.

Esa personalización ya no es solo ordenamiento: la IA puede editar, resumir, traducir, sugerir respuestas y hasta generar imágenes. En la práctica, cambia qué publicás (más rápido, más “optimizado”) y también cómo discutís: menos conversación y más reacción.

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Atención, salud mental y trabajo: el impacto real

En salud mental, el riesgo no es “la red” en abstracto sino el diseño de la recompensa: scroll infinito, notificaciones y videos cortos que fragmentan la atención.

En adolescentes y adultos, esto puede amplificar comparación social, ansiedad y problemas de sueño, especialmente cuando el consumo desplaza actividades offline.

En el trabajo, las redes se volvieron canal comercial y vidriera laboral, pero también fuente de fatiga: estar “siempre disponible”, responder rápido y producir contenido para mantener alcance.

Privacidad: cuánto saben realmente las redes sociales sobre vos

Saben más que lo que publicás: qué mirás, cuánto tiempo, a qué hora, desde dónde, con qué dispositivo, a quién le escribís (metadatos), qué compras o buscás fuera de la app mediante rastreadores, y “atributos inferidos” (intereses, probables ingresos, afinidades).

Aunque no subas nada, tu navegación y permanencia ya “hablan”.

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Cómo intentan recuperar (y retener) tu atención

La competencia ya no es entre apps: es contra tu tiempo.

Por eso las redes sociales empujan siempre un video corto, recomendaciones agresivas, mensajes para “volver”, y funciones de IA que reducen fricción (“posteá esto”, “respondé así”, “mirá esto ahora”).

Qué usan hoy los jóvenes y qué pierde usuarios

Entre jóvenes, el consumo suele concentrarse en TikTok, Instagram y YouTube, con WhatsApp para el vínculo diario.

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En varios mercados, Facebook pierde centralidad entre adolescentes y X (ex Twitter) enfrenta ciclos de salida y reentrada según coyuntura.

La tendencia común es menos “red social” y más plataforma de entretenimiento.