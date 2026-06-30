Tecnología
30 de junio de 2026 a la - 10:44

Día Mundial de las Redes Sociales: cuando la IA decide lo que ves, publicás y con quién hablás

Concepto de redes sociales, notificaciones, scroll.
Concepto de redes sociales, notificaciones, scroll.Shutterstock

El 30 de junio se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales. Ya no se trata solo de “conectar”: la IA ordena tu feed, sugiere qué decir y a quién ver, con impacto en atención, privacidad y salud mental.

Por ABC Color

Cuándo es el Día Mundial de las Redes Sociales y por qué se celebra

El Día Mundial de las Redes Sociales es el 30 de junio. Se popularizó desde 2010 para reconocer cómo estas plataformas cambiaron la comunicación cotidiana: informar, organizar comunidades y sostener vínculos a distancia.

Concepto de redes sociales, notificaciones, scroll.
Concepto de redes sociales, notificaciones, scroll.

De “red” a “feed”: cómo están cambiando las redes sociales

Antes, tu experiencia dependía de a quién seguías. Hoy, la mayoría de plataformas funciona como una televisión personalizada: un feed que prioriza lo que más te retiene.

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La diferencia clave para el usuario es que ves menos a tus contactos y más a “contenido recomendado”, incluso de cuentas que no seguís.

Concepto de redes sociales, notificaciones, scroll.
Concepto de redes sociales, notificaciones, scroll.

Esa personalización ya no es solo ordenamiento: la IA puede editar, resumir, traducir, sugerir respuestas y hasta generar imágenes. En la práctica, cambia qué publicás (más rápido, más “optimizado”) y también cómo discutís: menos conversación y más reacción.

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Atención, salud mental y trabajo: el impacto real

En salud mental, el riesgo no es “la red” en abstracto sino el diseño de la recompensa: scroll infinito, notificaciones y videos cortos que fragmentan la atención.

Concepto de redes sociales, notificaciones, scroll.
Concepto de redes sociales, notificaciones, scroll.

En adolescentes y adultos, esto puede amplificar comparación social, ansiedad y problemas de sueño, especialmente cuando el consumo desplaza actividades offline.

En el trabajo, las redes se volvieron canal comercial y vidriera laboral, pero también fuente de fatiga: estar “siempre disponible”, responder rápido y producir contenido para mantener alcance.

Privacidad: cuánto saben realmente las redes sociales sobre vos

Saben más que lo que publicás: qué mirás, cuánto tiempo, a qué hora, desde dónde, con qué dispositivo, a quién le escribís (metadatos), qué compras o buscás fuera de la app mediante rastreadores, y “atributos inferidos” (intereses, probables ingresos, afinidades).

Aunque no subas nada, tu navegación y permanencia ya “hablan”.

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Cómo intentan recuperar (y retener) tu atención

La competencia ya no es entre apps: es contra tu tiempo.

Concepto de redes sociales, notificaciones, scroll.
Concepto de redes sociales, notificaciones, scroll.

Por eso las redes sociales empujan siempre un video corto, recomendaciones agresivas, mensajes para “volver”, y funciones de IA que reducen fricción (“posteá esto”, “respondé así”, “mirá esto ahora”).

Qué usan hoy los jóvenes y qué pierde usuarios

Entre jóvenes, el consumo suele concentrarse en TikTok, Instagram y YouTube, con WhatsApp para el vínculo diario.

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En varios mercados, Facebook pierde centralidad entre adolescentes y X (ex Twitter) enfrenta ciclos de salida y reentrada según coyuntura.

La tendencia común es menos “red social” y más plataforma de entretenimiento.