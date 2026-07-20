Tecnología
20 de julio de 2026 a la - 14:58

¿Por qué tu equipo marca “almacenamiento lleno” aunque no veas archivos?

¿Por qué tu almacenamiento está "lleno" si no tenés archivos?
¿Por qué tu almacenamiento está "lleno" si no tenés archivos?Shutterstock

Si tu equipo marca “almacenamiento lleno” pero no ves archivos, el espacio suele estar ocupado por cachés, copias de seguridad, papelera o datos ocultos de apps y sistema. Así podés identificarlo y liberarlo.

Por ABC Color

Por qué aparece “lleno” cuando no hay archivos visibles

El almacenamiento no lo ocupan solo fotos y PDFs. Lo que más confunde es que mucho contenido no se muestra en tu carpeta de archivos:

  • Caché y datos temporales: apps, navegadores y el propio sistema guardan archivos para “ir más rápido”, pero pueden crecer sin control.
  • Datos de apps: WhatsApp/Telegram, streaming y redes sociales acumulan bases de datos, miniaturas, descargas y copias internas.
  • Papelera y “eliminados recientemente”: en PC, Mac y celulares lo borrado suele quedar retenido días.
  • Copias de seguridad: backups locales del teléfono, de iPhone en Finder/iTunes, o de herramientas del fabricante.
  • Actualizaciones y archivos de sistema: en Windows (archivos de actualización) y Android (paquetes descargados) pueden ocupar gigas.
  • Archivos ocultos y “Otros”: registros, adjuntos de mail, miniaturas, restos de apps desinstaladas.

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Cómo ver qué se está comiendo el espacio (y qué hacer)

Buscá el panel que clasifica por categorías; ahí suele aparecer “Sistema”, “Otros” o “Datos de apps”.

En Android: Ajustes > Almacenamiento. Revisá “Datos” por app y vaciá caché cuando tenga sentido (en mensajería, también revisá descargas y multimedia). Ojo: borrar “datos” puede cerrar sesión o borrar contenido local.

¿Por qué tu almacenamiento está "lleno" si no tenés archivos?
¿Por qué tu almacenamiento está "lleno" si no tenés archivos?

En iPhone: Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone. iOS lista apps por peso e identifica “Recomendaciones”. Verificá “Eliminado recientemente” en Fotos y Archivos.

En Windows 10/11: Configuración > Sistema > Almacenamiento y activá Sensor de almacenamiento. Revisá “Archivos temporales”, la Papelera y “Windows Update”.

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En macOS: Ajustes del Sistema > General > Almacenamiento. Entrá en “Documentos” y “Sistema” para ubicar copias, archivos grandes y contenido de apps.

Señales de alerta para no borrar lo que no debés

Si el espacio ocupado figura como “Sistema” y sube de golpe, suele ser actualización o caché del sistema: primero limpiá temporales y papeleras, y recién después considerá desinstalar apps pesadas o mover fotos a la nube con borrado local verificado.