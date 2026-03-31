Día Mundial del Backup: razones por las que muchos aún no hacen copias de seguridad

Cuándo es y por qué se celebra

El Día Mundial del Backup se conmemora el 31 de marzo, en vísperas del April Fools’ Day. La elección no es casual: el mensaje es evitar que la pérdida de datos se convierta en “la broma” más cara del año. La efeméride nació como campaña digital para instalar una rutina sencilla: guardar una copia de lo importante antes de que ocurra lo inevitable (fallos, robos, accidentes o ataques).

Qué es una copia de seguridad (y qué no es)

Una copia de seguridad (backup) es una duplicación de datos almacenada aparte del original, de modo que pueda recuperarse si el archivo se borra, se corrompe o el dispositivo deja de funcionar.

Lea más: Día Mundial de la Lógica: cómo pensar mejor en la era de la desinformación

No todo lo que “parece” respaldo lo es:

Sincronizar (por ejemplo, una carpeta en la nube) puede replicar también los errores: si borrás algo, puede borrarse en todos lados.

Un backup real contempla versiones (volver a un estado anterior) y, sobre todo, recuperación comprobable.

Por qué tanta gente nunca hizo un backup: el problema no es técnico, es humano

Que cerca del 30% no tenga copias no se explica por falta de opciones: hoy existen nubes, discos externos y respaldos automáticos.

El freno suele ser una combinación de factores previsibles:

La primera es la ilusión de permanencia : “a mí no me va a pasar”.

La segunda es la fricción : configurar un respaldo parece una tarea larga, aunque en la práctica puede llevar minutos.

La tercera es el falso sentido de seguridad : confiar en un único dispositivo, o en una sincronización, como si fuera un salvavidas.

Y la cuarta es el desorden digital: cuando no está claro qué es valioso, todo se posterga.

El riesgo es amplio: desde la pérdida de fotos familiares hasta documentos laborales, credenciales, proyectos o historiales médicos. En el peor escenario, un ransomware cifra archivos y obliga a elegir entre pagar o empezar de cero.

Lea más: Día Mundial del Escepticismo: por qué dudar mueve a la ciencia

Cómo evitar el desastre: un método que funciona

La regla más citada por especialistas es la 3-2-1: 3 copias de tus datos, en 2 soportes distintos, con 1 copia fuera de tu equipo (idealmente fuera de tu casa o, al menos, desconectada).

En términos cotidianos: mantené el original en tu computadora o móvil, una copia en un disco externo (o NAS) y otra en nube con historial de versiones.

Y una clave: probá la restauración. Un backup que no se puede recuperar es solo una promesa.

Curiosidades que explican por qué importa

El respaldo no es una manía moderna: instituciones culturales realizan copias múltiples para preservar patrimonio digital, y en ciencia el “backup” puede significar continuidad de investigaciones enteras.

Lea más: Día Mundial del Patrimonio Audiovisual: ¿Qué es y por qué es vital preservarlo?

En lo doméstico, el patrón es más simple: la mayoría recuerda la copia recién cuando aparece el mensaje de error, el teléfono se moja o el disco “deja de existir”.

El Día Mundial del Backup insiste en una idea austera y poderosa: no se trata de guardar todo, sino de poder volver. Si hoy elegís una carpeta crítica —fotos, documentos, trabajos— y activás un respaldo automático con versiones, ya cambiaste el final de la historia.