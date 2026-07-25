Autoridades capturan a seis personas dedicadas a la extorsión en el centro de México

El titular de la dependencia federal explicó en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X que la captura se llevó a cabo mediante "tres órdenes de cateo" en los municipios de Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla.

También aseguró que los detenidos "cuentan con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud" cometidos en las ciudades de Atlatlahucan, Atlacholoaya, Cuautla, Totolapan, Tetela del Volcán y Yautepec.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló en un comunicado que en una primera acción se ejecutó un operativo en la colonia Barrio de San Mateo, en Atlatlahucan, donde fue detenida una mujer de 44 años.

Explicó también que en una segunda acción realizada en el poblado de San Isidro, Yautepec, fueron detenidos una mujer de 23 años y un hombre.

"Finalmente, durante un tercer cateo efectuado en un domicilio localizado en el fraccionamiento Los Huertos de San Juan, en el municipio de Yecapixtla, fueron detenidas tres personas: un hombre de 19 años y dos mujeres de 22 y 50 años de edad", indicó el texto.

El operativo derivó de trabajos de inteligencia e investigación, así como en el intercambio de información entre la SSPC, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión del Gobierno de México.

García Harfuch destacó que en Morelos, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, se ha detenido a más de 2.000 personas por delitos de alto impacto, asegurado 519 armas de fuego y más de 14.000 cartuchos y decomisado 858 kilogramos de droga.

El operativo ocurre en la misma semana en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó el estado, donde el pasado 22 de julio fue asesinado el alcalde del municipio de Temoac, Valentín Lavín Romero, en un ataque armado perpetrado en su oficina.